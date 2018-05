Nashville erzwingt Spiel 7

NHL ⋅ In der NHL kommt es im Playoff-Viertelfinal zwischen Nashville und Winnipeg zu einem entscheidenden siebten Spiel. Die Predators mit dem Schweizer Trio verhindern mit einem 4:0-Auswärtssieg das Out.

Hauptverantwortlich für den eminent wichtigen Auswärtserfolg des Vorjahresfinalisten war die erste Linie, die an sämtlichen Toren beteiligt war. Die beiden schwedischen Stürmer Filip Forsberg und Viktor Arvidsson ragten als Doppeltorschützen heraus, Captain Roman Josi liess sich zwei Assists notieren. Mit Yannick Weber und Kevin Fiala standen bei Nashville auch die anderen beiden Schweizer im Einsatz.

Nashvilles Goalie Pekka Rinne parierte alle 34 Schüsse auf sein Tor und kam so zu seinem zweiten Shutout in der diesjährigen Playoff-Kampagne. Zwei Tage zuvor musste sich der Finne in Spiel 5 beim Stand von 2:6 auswechseln lassen.

Spiel 7, die sogenannte "Belle", findet in der Nacht auf Freitag in Nashville statt.

Titelverteidiger Pittsburgh out

Ausgeschieden sind hingegen die Pittsburgh Penguins. Nashvilles letztjähriger Finalgegner verlor Spiel 6 zuhause gegen die Washington Capitals 1:2 nach Verlängerung und die Serie mit 2:4. Der Russe Andrej Kusnezow begrub mit seinem Siegtreffer nach 5:27 Minuten der Overtime Pittsburghs Traum vom dritten Stanley-Cup-Triumph in Folge.

Im Playoff-Halbfinal wartet auf das Team um Superstar Alexander Owetschkin nun das Duell mit den Tampa Bay Lightning. Zuletzt erreichten die Washington Capitals in der Saison 1997/98 den Final der Eastern Conference. (sda)