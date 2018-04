Lugano verkürzt auf 2:3

LUGANO - ZSC LIONS 4:0 ⋅ Den ersten von drei ZSC-Meisterpucks wehrt der HC Lugano souverän ab. Er deklassiert die enttäuschenden Lions 4:0. Der Showdown geht am Mittwoch nach dem 2:3 in der Serie in Zürich weiter.

