Gastgeber Dänemark in Party-Laune

WM IN DÄNEMARK ⋅ An der ersten Heim-WM hält Dänemark Kurs Richtung Viertelfinals. Zwei Tage nach dem überraschenden Erfolg über Finnland besiegen die Dänen Norwegen 3:0 und stossen in der Gruppe B auf Platz 4 vor.

Anzeige:

Anzeige: