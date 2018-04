Ex-Bieler Patrick Kane veredelt die WM

WM18 ⋅ NHL-Superstar Patrick Kane wird an der Eishockey-WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) das amerikanische Team als Captain anführen.

Der 29-jährige Stürmer der Chicago Blackhawks ist ein NHL-Superstar. Der dreifache Stanley-Cup-Gewinner mit Chicago spielte vor exakt zehn Jahren seine letzte WM.

Für die USA bestritt Kane 2010 (Silber) und 2014 die Olympischen Spiele. Mit Chicago verpasste Kane die NHL-Playoffs und ist deshalb für die WM verfügbar.

Im Zuge von Kanes Zusage hoffen die Amerikaner nun auf das Kommen von weiteren Top-Cracks aus der NHL. Bereits zugesagt hat Buffalo Sabres Rookie Casey Mittelstadt, der wertvollste Spieler (MVP der letzten Junioren-WM. Als wahrscheinlich gilt auch das Kommen von Dylan Larkin (Detroit).

Vor zwei Jahren war Kane mit einem Karriere-Bestwert von 46 Toren und 60 Assists als erster in den USA geborener Akteur zum wertvollsten NHL-Spieler der Regular Season gewählt worden.

Auch in den NHL-Playoffs war Kane schon ein MVP. Mit Chicago gewann er 2010, 2013 und 2015 die wichtigste Trophäe im Klub-Eishockey, den Stanley Cup. In der abgeschlossenen NHL-Qualifikation realisierte Kane 27 Tore und total 76 Skorerpunkte in 82 Spielen.

Kane spielte während des NHL-Lockouts in der Saison 2012/2013 für Biel. In 20 Spielen imponierte er im Seeland mit 13 Toren und 10 Assists. Für den damaligen Bieler Trainer Kevin Schläpfer (zuletzt Kloten) zählt Kane seither zu den "fünf besten Spielern der Welt".

Die Amerikaner sind an der WM kein Vorrundengegner der Schweiz, die in Kopenhagen in der Gruppe A spielt. In der Gruppe B treffen die USA in der Vorrunde auf Kanada, Finnland, Deutschland, Norwegen, Lettland, Gastgeber Dänemark und Aufsteiger Südkorea. (sda)