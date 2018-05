Erster Sieg für Deutschland

WM IN DÄNEMARK ⋅ Deutschland feiert an der Weltmeisterschaft in Dänemark im vierten Spiel den ersten Sieg. Der Olympia-Zweite bezwingt Aufsteiger Südkorea 6:1.

Drei der sechs Tore erzielten die Deutschen im Powerplay, so auch die ersten beiden zur 2:0-Führung (21.). NHL-Stürmer Leon Draisaitl (1 Tor, 2 Assists) sowie die Olympia-Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg (1/2) und Matthias Plachta (0/3) steuerten je drei Skorerpunkte zum ungefährdeten Dreier bei. Derweil kassierte Südkorea auch im vierten WM-Spiel eine deutliche Niederlage und weist nun ein Torverhältnis von 2:29 aus. (sda)