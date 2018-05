Geschafft! Das Schweizer Eishockey-Nationalteam steht im WM-Viertelfinal

EISHOCKEY-WM ⋅ Die Schweizer Nationalmannschaft steht nach dem 5:1-Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen Frankreich zum zweiten Mal in Folge im WM-Viertelfinal. Der Gegner am Donnerstag ist Finnland.

We like this! pic.twitter.com/GavuASlqfZ — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) 15. Mai 2018

Der Einzug in den Viertelfinal ist Tatsache. Im entscheidenden WM-Gruppenspiel bezwangen die Schweizer Eishockey-Nationalspieler die Franzosen mit 5:1 und qualifizieren sich mit dem Sieg für die Viertelfinals.Die Schweizer entledigten sich der Pflichtaufgabe auf souveräne Art und Weise. Nach etwas mehr als 15 Minuten führten sie bereits 2:0. Den ersten Treffer erzielte in der 13. Minute Gregory Hofmann, ehe Enzo Corvi nachdoppelte. Spätestens nach den Toren von Ramon Untersander im Powerplay (38.) und Kevin Fiala (43.) zum 4:0 gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr. Das 5:1 schoss Simon Moser (54.) in Unterzahl. (sda/lex)