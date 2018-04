Der Goalie, der dem Teufel die Hand geschüttelt hat

EISHOCKEY ⋅ Goalie Melvin Nyffeler und Rapperswil-Jona – selten hat eine Kombination so gut gepasst. Beide sind in den vergangenen Jahren hingefallen, wieder aufgestanden und jetzt zurück auf der grossen Bühne des Eishockeys.

Sergio Dudli

Gleich und Gleich gesellt sich gern

Der Pizzamann liefert nichts

Ein erneuertes Rapperswil-Jona

Wo wenige Stunden zuvor noch gefeiert wurde, dominiert am Tag nach dem Aufstieg von Rapperswil-Jona wieder der Alltag. Auf dem Schlossplatz erinnern nur noch einzelne Bierflaschen an die Sause der Aufstiegshelden und ihrer Anhänger, die bis in die Morgenstunden gedauert hatte. Ein älterer Mann schlendert gemütlich über die mit Pflastersteinen gesäumte Strasse. Auf seiner Kappe prangt das Logo des Eishockeyclubs. Er sei am Mittwoch nicht am Spiel gewesen. «Dafür bin ich zu alt und mit diesen neuen Verlängerungen dauert es mir zu lange», sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. «Aber es ist unglaublich, dass wir wieder zurück in der Nationalliga A sind.»Knapp zwölf Stunden vor dieser Begegnung in der Rapperswiler Altstadt erzielte Jan Mosimann in der 78. Minute das entscheidende Tor für den NLB-Club in der Ligaqualifikation gegen Kloten. Dank des 2:1-Sieges entschied Rapperswil-Jona die Serie mit 4:3 für sich und wird nach drei Jahren Zweitklassigkeit wieder Teil der höchsten Eishockeyliga. In den Minuten nach dem erlösenden Tor war aber nicht Matchwinner Mosimann die erste Anlaufstation für die Kamerateams, sondern Rapperswils Goalie Melvin Nyffeler.Nach Wochen des Schweigens, um sich voll auf das übergeordnete Ziel fokussieren zu können, sprach der grosse Rückhalt der Mannschaft wieder. Zumindest versuchte er es. Im ersten Interview brachte Nyffeler nur schwer Worte heraus. «Wir haben so gelitten, ich habe keine Energie mehr. Ich bin fertig», sagte er unter Tränen. Im zweiten Anlauf fand er die passenden Worte für seine Emotionen. «Drei Jahre lang habe ich Dreck gefressen. Ich war in der Hölle, habe dem Teufel die Hand geschüttelt und kam wieder zurück», so der 23-Jährige gegenüber dem Schweizer Fernsehen.Sein persönlicher Werdegang ist eng mit jenem von Rapperswil-Jona verknüpft. Der Goalie galt einst als grösstes Talent des Landes und debütierte vor fünf Jahren für die ZSC Lions in der NLA. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, unterschrieb er 2014 bei Servette. Doch wenige Tage danach setzten ihm die Genfer Robert Mayer vor die Nase. Nyffeler flüchtete zu Fribourg, fristete dort ein Dasein auf der Bank. Das grosse Talent war gestrandet. Nach einer Saison zum Vergessen machte Nyffeler einen Schritt zurück und schloss sich im Sommer 2015 Absteiger Rapperswil-Jona an, der damals einem Scherbenhaufen glich. Gleich und Gleich gesellt sich gern.Der Club hatte sich in den Jahren zuvor Schritt für Schritt in die Misere manövriert. Bereits 2005 entfernte man sich mit dem Wechsel der Vereinsfarben von Rot-Weiss zum berüchtigten Eisblau von der Basis. Fünf Jahre später installierte man in einem Akt der Verzweiflung und auf der Suche nach der verloren gegangenen Identität den ehemaligen Spieler und Geschäftsmann Harry Rogenmoser als Sportchef. Die Vision des Teilinhabers der Pizza-Kette «Dieci»: In sechs Jahren sollte Rapperswil-Jona im Playoff-Halbfinal stehen.Es kam alles anders. Der Niedergang in die Zweitklassigkeit war verschuldet durch nicht vorhandene fachliche Kompetenz, die daraus resultierenden Fehlentscheidungen sowie die Entfremdung vom eigenen Anhang. Rapperswil-Jona war am Ende. Ein Verein ohne Identität, ohne Ansehen, ohne Rückhalt aus der Bevölkerung. Der Name «Rapperswil-Jona» drohte auf der Landkarte des Schweizer Eishockeys zu verblassen.Doch am Obersee rappelte man sich auf. Der wichtigste Gönner, der schwerreiche Hansueli Rihs, blieb dem Club erhalten. Das ungeliebte Eisblau wich den traditionellen Vereinsfarben. Eine Annäherung an die frühere Identität. Mit Markus Bütler installierte Rihs einen langjährigen Spieler Rapperswils mit einem guten Gespür für den Verein als Geschäftsführer. Zusammen gaben sie Trainer Jeff Tomlinson die Zeit, ein neues Team und damit ein neues Rapperswil-Jona zu formen.Fester Bestandteil davon ist Nyffeler. Das einst umjubelte, dann gefallene Talent stach sämtliche Goalies in der NLB aus.In Cup und Ligaqualifikation zeigte er, dass er auch in der NLA zu den besseren Torhütern gehören kann. «So eine Mannschaft wie hier, so eine Geschlossenheit – das habe ich noch nie erlebt», so Nyffeler am Mittwoch nach dem Spiel. «Das ist der Grund, weshalb wir jetzt in der Nationalliga A sind.»