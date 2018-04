Bertschy kehrt in die Schweiz zurück

NATIONAL LEAGUE ⋅ Christoph Bertschy kehrt aus Nordamerika in die Schweiz zurück. Der 24-jährige Stürmer unterschreibt bei Lausanne einen Vierjahresvertrag.

Bertschy hatte den SC Bern 2015 in Richtung Nordamerika verlassen, wo er sich dem NHL-Klub Minnesota Wild anschloss. In der besten Liga der Welt kam Bertschy jedoch nur neun Mal zum Einsatz (1 Assist), die meisten Spiele absolvierte er für Minnesotas Farmteam Iowa Wild in der AHL.

Im Februar erst wechselte der Freiburger zur Franchise der New Jersey Devils, kam allerdings auch dort nur im Farmteam Binghamton Devils zu Einsatzzeiten. Bei Lausanne soll Bertschy eine Führungsrolle übernehmen. "Christoph ist ein sehr schneller Spieler mit unglaublichen Führungsqualitäten", urteilt Sportchef Jan Alston über den Neuzugang. (sda)