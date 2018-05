13 weitere "Schweizer" an der WM

WM18 ⋅ Nebst den Spielern des Schweizer Nationalteams dürfen sich 13 weitere Profis aus der National League Hoffnungen auf WM-Einsätze machen.

Die klingendsten Namen aus der National League finden sich in den provisorischen, noch nicht bindenden Kaderlisten von Schweden und Tschechien. Zugs Carl Klingberg steht trotz 15 NHL-Profis wie bereits vor einem Jahr und wie bei Olympia im Kader der Schweden.

Im Aufgebot der Tschechen, wie Schweden ein Vorrundengegner der Schweiz, figurieren Roman Cervenka (Fribourg-Gottéron), Robert Kousal (Davos) und Dominik Kubalik (Ambri-Piotta). Bei den Letten hütet Luganos Elvis Merzlikins das Tor. Einer der Teamkollegen ist Ronalds Kenins von Finalgegner ZSC Lions.

An den Olympischen Spielen in Pyeongchang hatte die National League noch 20 Spieler gestellt, die nicht für die Schweiz aufliefen. An der WM in Dänemark greifen vor allem die Topteams wieder auf die NHL-Stars zurück. So fehlen bei den Kanadiern und Amerikanern "Söldner" aus der Schweiz.

NL-Söldner in der Übersicht:

Die NL-Söldner auf den provisorischen Kaderlisten der WM-Teilnehmer in der Übersicht. Frankreich: Stéphane da Costa (Genève-Servette), Floran Douay (Genève-Servette), Thomas Thiry (Zug). Lettland: Elvis Merzlikins (Lugano), Ronalds Kenins (ZSC Lions). Norwegen: Jonas Holös (Fribourg-Gottéron). Österreich: Stefan Ulmer (Lugano), Patrick Obrist (Kloten), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta). Schweden: Carl Klingberg (Zug). Tschechien: Roman Cervenka (Fribourg-Gottéron), Robert Kousal (Davos), Dominik Kubalik (Ambri-Piotta). (sda)