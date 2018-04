Die Kultfigur aus Flawil geht vom Eis

«Seger ist ein Gewinnertyp, das hat man schon früh erkannt.»

«Er besteht nur aus einem Muskel – und das ist sein Herz.»

«Segi» war bis zum Start dieser Saison immer mein Captain, dann durfte ich sein Nachfolger werden. Ich konnte unglaublich viel von ihm lernen und habe gesehen, was es braucht, um eine leidenschaftliche Leaderfigur zu sein. Es gibt nicht viele Spieler, die diese Passion so sehr ausleben und so viel Herz in das Spiel stecken wie er. Ich sage immer: «Segi» besteht nur aus einem grossen Muskel – und das ist sein Herz. Er kann nicht verlieren und möchte immer spielen. Deshalb hat er eine so herausragende Karriere hingelegt.

«Er hat die Fähigkeit, immer die richtigen Worte zu finden.» Was viele nicht wissen: Seger ist ein sehr lustiger Typ. Bei all der Ernsthaftigkeit, die du als Profisportler mitbringen musst, ist er immer für einen lockeren Spruch zu haben. Er hat aber auch die grosse Fähigkeit, in den wichtigen Momenten die richtigen Worte zu finden. Er kann eine ganze Mannschaft motivieren, nimmt sich gleichzeitig aber auch für jeden einzelnen Spieler Zeit, wenn jemand seine Hilfe braucht. Ein grosser Leader! Was viele nicht wissen: Seger ist ein sehr lustiger Typ. Bei all der Ernsthaftigkeit, die du als Profisportler mitbringen musst, ist er immer für einen lockeren Spruch zu haben. Er hat aber auch die grosse Fähigkeit, in den wichtigen Momenten die richtigen Worte zu finden. Er kann eine ganze Mannschaft motivieren, nimmt sich gleichzeitig aber auch für jeden einzelnen Spieler Zeit, wenn jemand seine Hilfe braucht. Ein grosser Leader! «Er hat immer einen gewissen Humor bewahrt.» Bedingt durch seinen Siegeswillen gab es Situationen, in denen er für einen Schiedsrichter nicht einfach zu handhaben war. Was ich aber immer geschätzt habe: Er kam oft voller Emotionen zu mir, hat mich aber immer ausreden und erklären lassen. Im Verlauf einer Partie suchte er dann nochmals das Gespräch, um sich für sein emotionales Verhalten zu entschuldigen. Wir haben das Eis immer neutral und ohne Böses zwischen uns verlassen. Zudem hat Seger seine Aufgaben als Captain gegenüber uns Schiedsrichtern sehr gut wahrgenommen. Hatte ich ein Problem, konnte ich ihm das mitteilen und mich darauf verlassen, dass er mein Anliegen in die Mannschaft trägt. Seger hat immer einen gewissen Humor bewahrt, er nahm nicht alles todernst. Ein lockerer Spruch auf den Lippen kann auch uns Referees helfen, besser mit bestimmten Situationen umzugehen.



«Ein Vorbild für die jungen Spieler aus der Ostschweiz.»

Einer wie «Segi» ist für einen jungen Eishockeyspieler aus der Ostschweiz eine Figur, zu der man aufschaut. Es ist immer schade, wenn ein sportliches Idol aus deiner Kindheit seine Laufbahn beendet. Aber Seger wird mit seinen Erfolgen immer ein Vorbild für junge Spieler aus der Region sein.

Ein erfolgreicher Sportler bringt drei Dinge mit: Erstens, er muss den Willen haben, sich durch das Training immer verbessern zu wollen. Zweitens, er muss die richtige Einstellung und die richtige Persönlichkeit haben. Und drittens, er muss immer gewinnen wollen, diesen Hunger haben. Wer das mitbringt, ist ein Gewinnertyp. Und so einer ist Mathias Seger. Wenn ich ihn heute sehe oder von ihm höre, denke ich immer an jenen Seger zurück, den ich damals im U20-Nationalteam trainiert habe. Da hast du bereits das gesehen, was ihn bis heute auszeichnet: Er hat die nötige Härte und Leidenschaft mitgebracht, wollte immer das Maximum aus sich herausholen und hat alles für den Sieg getan. Gleichzeitig übernahm er Verantwortung und konnte auch mal auf den Tisch hauen. Für die Zukunft wünsche ich ihm, dass er die richtigen Entscheide fällt und dass er das machen kann, was er will – sei es im Sport oder in der Privatwirtschaft.