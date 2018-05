Die Reise der «Goldenen Ritter» geht weiter

STANLEY CUP ⋅ Das Märchen der Vegas Golden Knights steuert auf ein Happy End zu: Das auf diese Saison hin neu zusammengestellte NHL-Team steht im Playoff-Halbfinal und lässt sämtliche Rekorde purzeln. Mittendrin ist der Schweizer Verteidiger Luca Sbisa.

Las Vegas, die Stadt der Spieler. Verrucht, berüchtigt, bizarr – und mit einer magischen Anziehungskraft. Mitten in der Mojave-Wüste errichtet, überstrahlt die glänzende Fassade von Las Vegas die verzweifelte Suche vieler Glücksritter nach dem grossen und schnellen Geld, das ihnen auf zahlreichen Neonreklamen versprochen wird. Doch seit ein paar Monaten ist Las Vegas mehr als der Sündenpfuhl Amerikas, mehr als ein Zufluchtsort für die Glücksritter. Es ist die Festung der «Goldenen Ritter», der Vegas Golden Knights. Die neu gegründete NHL-Franchise brach in den Spielen der Qualifikation sämtliche Rekorde für ein neues Team. Von den 82 Partien konnte sie deren 52 gewinnen und war am Ende die fünftbeste Mannschaft der NHL. Und nach Siegen in den ersten beiden Playoff-Runden stehen die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Luca Sbisa im Halbfinal.

Ein Milliardär mit einer verrückten Vision

Die neueste Attraktion verdankt die Stadt William Foley. Der Geschäftsmann aus der Finanzbranche kaufte sich für 500 Millionen Dollar eine Lizenz, um sich den Traum eines NHL-Teams zu erfüllen. So wurden die Vegas Golden Knights die 31. Franchise der Liga. Neben der Lizenz gab es für Foley einen grossen Haufen Skepsis und hochgezogene Augenbrauen gratis dazu. «In sechs Jahren wollen wir den Stanley Cup gewinnen», liess der 73-Jährige verlauten.

Spätestens seit diesem Zeitpunkt wurde Foley belächelt, denn ein Sportteam in Nordamerika an die Spitze zu führen, ist schwierig. Grund dafür ist das System, mit dem eine neue Mannschaft zusammengestellt wird: So durften sich die Golden Knights vor der Saison beim sogenannten Expension-Draft bei den anderen Teams bedienen – allerdings waren deren Topspieler tabu. Das Ergebnis: ein zusammengewürfelter Haufen aus zweitklassigen Spielern und gescheiterten Talenten ohne grosse Ausstrahlungskraft. Einzig Goalie Marc-André Fleury, mehrfacher Stanley-Cup-Sieger mit Pittsburgh, versprühte etwas Glanz.

Dunkle Stunde schweisst zusammen

Doch genau diese Ausgeglichenheit, das Fehlen eines Stars, macht das Team unberechenbar. «Jeder Spieler wollte und musste sich beweisen», sagt Sbisa, der aus Vancouver im wahrsten Sinn des Wortes in die Wüste geschickt wurde. «Deshalb arbeiten wir ligaweit härter als jedes andere Equipe», so der Schweizer.

Viel Antrieb verlieh den Spielern der Vegas Golden Knights die dunkelste Stunde der Stadt: Zwei Tage vor dem ersten NHL-Spiel des Teams erschoss ein Mann 58 Menschen, die an einem Musikfestival weilten. «Die Stadt ist dadurch zusammengerückt, und wir sind ein wichtiger Teil der Identität», sagte Sbisa damals. Dieser Zusammenhalt lässt alle vom grossen Triumph träumen.

Sergio Dudli