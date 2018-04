Der vierfache Fussball-Weltmeister Italien kommt nach St.Gallen

TESTSPIEL ⋅ Die italienische Fussball-Nationalmannschaft hat es zwar nicht an die WM in Russland geschafft. Trotzdem sind Ende Mai im St.Galler Kybunpark WM-Fahrer zu sehen: dann nämlich, wenn die Italiener gegen Endrunden-Teilnehmer Saudi-Arabien testen.

Ein ganzes Land trug Trauer, als Italiens Fussball-Nationalmannschaft vor kurzem in der Barrage gegen Schweden die Qualifikation für die WM-Endrunde in Russland verpasste. Trotzdem: Die Squadra Azzurra fasziniert viele Fans, insbesondere natürlich auch die in der Schweiz lebenden Italiener. So dürfte es Ende Mai denn auch zu einem Grossaufmarsch der Tifosi in St.Gallen kommen: Wie der italienische Fussballverband (FIGC) am Donnerstag mitteilte, absolviert Italien am Montag, 28. Mai, ein Testspiel im Kybunpark gegen Saudi-Arabien.In St.Gallen fanden in den vergangenen Jahren schon diverse Freundschaftsspiele international renommierter Mannschaften statt. Mehrfach zu Gast war beispielsweise Spanien - die Iberer spielten in St.Gallen gegen Chile, Serbien und Bosnien-Herzegowina. (dwa)