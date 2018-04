Ostschweizer im YB-Verwaltungsrat: "Wir sind nicht da, um auf den Tischen zu tanzen"

GEORGES LÜCHINGER ⋅ Die Young Boys sind erstmals seit 1986 Meister. Seit anderthalb Jahren ist der Ostschweizer Georges Lüchinger Verwaltungsrat des Berner Fussballclubs.

Interview: Daniel Good

Georges Lüchinger, wie feiert ein Verwaltungsrat?

Zurückhaltend. Im Hintergrund wie während eines gesamten ­Jahres. Wir sind nicht da, um auf den Tischen zu tanzen. Aber ­natürlich ist der Titel auch mit Emotionen verbunden, wenn man im Stadion sitzt. Und stolz sind wir schon, was wir mit den Young Boys als Gesamtorganisation geschafft haben. Unser Weg ist aber noch nicht fertig. Der Verwaltungsrat ist kürzlich in globo im Amt bestätigt worden. Der Titel ist ein schöner Etappensieg. Aber im Sport musst du den ­Erfolg immer bestätigen. Alle, die Mannschaft, die Trainer und die Personen im Umfeld, werden weiter hart und diszipliniert arbeiten.

Was gab den Ausschlag für den ersten Titelgewinn seit 32 Jahren?

Sicher nicht der Kunstrasen in unserem Stadion. Wir stehen auch auswärts mit der besten ­Bilanz zu Buche. Die Young Boys waren also auch auf Naturrasen die stärkste Mannschaft. Es war die Summe der Details, die zu Gunsten der Young Boys entschied. Wir haben nicht nur einen Topstürmer oder einen Topgoalie. Die gesamte Mannschaft trat in dieser Saison meisterlich auf.

Der Präsident ist ausserhalb der Region Bern nahezu unbekannt. Er heisst Hans-peter Kienberger. Wie ist er?

So wie ein Präsident sein muss. Er ist sehr engagiert, gut vernetzt in der Stadt. Er bringt alles mit, was man als Präsident benötigt. Er war zum richtigen Zeitpunkt der richtige Mann an der richtigen Stelle.

Hatten Sie je Zweifel, dass es – einmal mehr – nicht reichen könnte im Vergleich mit Basel?

Was in der Vergangenheit, vor meiner Amtszeit war, will und kann ich nicht beurteilen. Aber so wie in Bern ans Werk gegangen wird, war es absehbar, dass sich der Erfolg einmal einstellen würde. Unser Sportchef Christoph Spycher betont immer wieder, die Young Boys müssen nicht nur ­Basel besiegen, sondern das nächste Spiel gewinnen. Für mich ist die Verpflichtung Spychers als Sportchef einer der wichtigsten Transfers der vergangenen Jahre.

Was können die Young Boys in der Champions League leisten?

Der Schweizer Meister ist in der nächsten Saison nicht mehr ­direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Es gilt, eine Runde mit Hin- und Rückspiel zu überstehen. Mehr kann man heute nicht sagen. Denn wir wissen nicht, wer der Gegner im Playoff ist. Aber ich bin sicher, dass wir gute Chancen haben werden, wenn wir weiterfahren wie bis jetzt.