Agroscope Tänikon in Gefahr - Thurgau wirft Bund Vertragsbruch vor

FRAUENFELD ⋅ Die Thurgauer Regierung wirft dem Bund Vertragsbruch vor, weil er den Agroscope Standort in Tänikon schliessen will. Wenige Monate zuvor hatten Bund und Kanton eine Vereinbarung zum Erhalt des Forschungsstandorts unterzeichnet. Nun geht der Thurgau auf die Barrikaden.

