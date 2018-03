Rorschacherin gewinnt Schweizer Filmpreis: "Es hat mich aus den Socken gehauen"

NACHGEFRAGT ⋅ Die Rorschacherin Michaela Müller hat mit ihrem Animationsfilm «Airport» den Schweizer Filmpreis gewonnen. Die Preisträgerin über die Verleihung und ihr nächstes Projekt.

Ich freue mich sehr, zumal ich den Preis schon einmal erhalten habe, für meinen ersten Film. Und ganz konkret heisst es: Sichtbarkeit für eine Nischenkategorie wie den kurzen Animationsfilm.Ich versuchte mich zusammenzunehmen, aber natürlich hat es mich trotzdem aus den Socken gehauen. Ich hatte nur 30 Sekunden Zeit, um mich auf der Bühne zu bedanken, und einen Anflug von totaler Nervosität. Zusammen mit dem Produzenten Ruedi Schick habe ich den Preis entgegengenommen und mich im Namen aller am Film Mitwirkenden dafür bedankt.Das würde wohl 20 Jahre dauern in meiner Animationstechnik. Lange Animationsfilme sind eine andere Kategorie, sie kosten sehr viel, sind ein grosses Risiko – da ist kommerzieller Erfolg nötig, so ein Film müsste auch viel narrativer sein und einen langen Spannungsbogen aufweisen. Mir liegt es eher, Atmosphären zu schaffen, dafür ist der Kurzfilm ideal.Wir bekommen 10'000 Franken für Produktion und Regie. Das Tolle am Schweizer Filmpreis ist aber, dass alle drei Nominierten das gleiche Preisgeld bekommen. Wenn man nominiert ist, hat man also schon gewonnen.Ich interessiere mich für Virtual Reality und überlege, wie ich analoge Animation mit dieser neuen Technologie erweitern kann. Dazu habe ich in New York gerade einen VR-Spieltempel besucht, wo man diese VR-Brillen tragen und aufregende Spiele entdecken kann. (mem)

Hinweis

«Airport» läuft in St. Gallen (20./21.4.), Heerbrugg (30.4.) und Wattwil (30.4.): kurzfilmnacht.ch