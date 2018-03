Zur Rose blüht mit roten Zahlen

VERLUST ⋅ Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose kann im Schweizer Geschäft zulegen. Die Kosten des Expansionskurses halten die Nummer eins in Europa aber weiter in der Verlustzone. Das ist so geplant.

Stefan Borkert

Stefan Borkert

Das letzte Geschäftsjahr war für die Zur-Rose-Gruppe ein historisches. Einerseits trägt die Wachstumsstrategie Früchte, und andererseits konnte mit dem Börsengang die Kapitalbasis für eine weitere Expansion geschaffen werden. An der Präsentation des Geschäftsergebnisses in Zürich ­sagte Geschäftsführer Walter Oberhänsli gestern, dass die Wachstumsdynamik und der Marketingaufwand zu Lasten einer kurzfristigen Ergebnisentwicklung gegangen sei. Immerhin um 36,3 Millionen Franken ist Zur Rose ins Minus gerutscht.

Milliardenmarke fast erreicht

Der Umsatz legte um fast 12 Prozent auf 983 Millionen Franken zu und verpasste nur knapp die Milliardenmarke. Finanzchef Marcel Ziwica rechnet damit, dass 2019 die roten Zahlen wieder verlassen werden. Immerhin sei Zur Rose mit einer Eigenkapitalbasis von fast 65 Prozent solide finanziert. Das Wachstum wird aber auch in den kommenden Jahren forciert. So erwartet das Management für 2018 gegen 20 Prozent Mehrumsatz. Dies vor allem auch in Deutschland mit der Tochter Doc Morris und weiteren Akquisitionen. Weitere europäische Länder sollen folgen. Auch in der Schweiz hat Zur Rose die Marktposition ausbauen können. Das gelang durch die Weiterentwicklung innovativer Dienstleistungen und Kooperationen mit der Migros, Medbase und Krankenversicherern, sagte Oberhänsli. Auch dieser Weg werde weiter beschritten.

Mit einem Umsatzplus von 6,3 Prozent auf 500 Millionen Franken sei Zur Rose in der Schweiz deutlich über dem Marktdurchschnitt gewachsen. Demnach erhöhte das Unternehmen im Ärztegeschäft seinen Marktanteil um 0,6 Prozentpunkte auf 23,6 Prozent.

Das Shop-in-Shop-Konzept im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Migros werde ausgebaut, kündigte Oberhänsli an. Insgesamt 25 Standorte, vor allem in Kantonen ohne ärztliche Selbstdispensation, seien in Prüfung. Und: «Dieses Jahr werden zwei Shops eröffnet.»