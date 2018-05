Weniger Arbeitslose in der Ostschweiz

ARBEITSMARKT ⋅ In den Ostschweizer Kantonen ist die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vormonat durchwegs gesunken. Im Kanton St.Gallen gibt es speziell unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger Stellenlose, im Thurgau gab es einen Rückgang bei den ausländischen Arbeitslosen.

Weniger Kurzarbeit



Im landesweiten Trend

Im Kanton St.Gallen waren im April erstmals seit September 2014 weniger als 10'000 Stellensuchende registriert. Die Entwicklung zeigt sich auch bei der Arbeitslosenquote. Sie sank im Vergleich zum Vormonat von 2,1 auf noch 1,9 Prozent.Überdurchschnittlich war der Rückgang vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Weniger stark profitierte hingegen die Gruppe der älteren Stellensuchende ab 50 Jahren.Positiv ist auch der Trend bei der Kurzarbeit: Vor einem Jahr waren dafür im Kanton St.Gallen 31 Firmen mit 400 Mitarbeitenden angemeldet. Aktuell seien es noch acht Unternehmen mit rund 120 Beschäftigten, teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit mit.Eine ähnliche Entwicklung weist der Kanton Thurgau aus. Dort reduzierte sich die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent und liegt nun noch bei 2,1 Prozent.Auffallend hoch sei der Rückgang bei den ausländischen Arbeitslosen, teilte die Thurgauer Staatskanzlei mit. Dieser Umstand lasse auf saisonale Effekte vor allem in der Baubranche schliessen.

In den kleineren Ostschweizer Kantonen sanken die Arbeitslosenquoten ebenfalls: in Appenzell Ausserrhoden um 0,1 Prozent auf 1,5 Prozent, in Innerrhoden von 1,2 auf 1,1 Prozent.