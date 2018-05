Was von Mövenpick übrig bleibt

HOTELLERIE ⋅ Der Verkauf des Hotelgeschäfts von Mövenpick an die französische Accor-Gruppe markiert einen weiteren strategischen Wendepunkt in der Geschichte des Gastrounternehmens.

Daniel Zulauf

45 Jahre nach der Gründung des ersten Mövenpick-Hotels in unmittelbarer Nähe zum Zürcher Flughafen verkaufen die deutsche Unternehmerfamilie von Finck und ihr saudischer Junior-Partner Kingdom Holding das Geschäft an den französischen Hotelkonzern Accor. Die Franzosen zahlen 560 Millionen Franken für die auf 84 Betriebe angewachsene Hotelkette. Im Kaufpreis inbegriffen sind die Projekte zur Erweiterung der Kette um 42 Häuser bis 2021.

Der Verkauf kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt: Vor Jahresfrist hatte der für das Hotelgeschäft zuständige Mövenpick-Manager Olivier Chavy dem Fachmagazin «Hotel Revue» noch versichert: «Diese Firma steht nicht zum Verkauf – ganz im Gegenteil. In einer Zeit, die von Konsolidierung geprägt ist, gehören wir zu den Übernehmern. Nicht zu jenen, die übernommen werden.»

Unter der kritischen Grösse

Tatsächlich sei Mövenpick Hotels & Resorts nicht aktiv zum Verkauf angeboten worden, betonte ein Firmensprecher auf Anfrage. Stattdessen habe Accor ein Kaufinteresse angemeldet und damit eine erneute Situationsanalyse notwendig gemacht.

«Neue digitale Marktteilnehmer beschleunigen weltweit die Konsolidierung innerhalb der Hotellerie. Die Grössenvorteile werden wichtiger als je zuvor, und Grösse muss sehr rasch erreicht werden. Accor hat mit über 4300 Hotels diese notwendige Grösse», begründete der Sprecher den Gesinnungswandel. Im Accor-Verbund profitierten die Mövenpick-Hotels von weltweit bekannten Kundenbindungsprogrammen und von neuen Vertriebskanälen, was eine Steigerung der Profitabilität zur Folge habe, heisst es in der Medienmitteilung. Christian Laesser, Professor für Tourismus- und Dienstleistungsmanagement an der Universität St. Gallen, spricht von «Netzwerkeffekten», die den einzelnen Betrieben in einem grossen Verbund eine bessere Auslastung ermöglichen. Die Wirkung dieser Effekte habe im Zug der Globalisierung deutlich zugenommen. Mövenpick sei in diesem Markt unter die kritische Grösse gefallen.

Eine von mehreren Marken

Die betriebswirtschaftliche Logik in der internationalen Hotellerie hat sich seit den ersten Geh­versuchen von Mövenpick-Gründer Ueli Prager im Hotelgeschäft in vielerlei Hinsicht verändert. Zwar wusste Prager schon im Jahr 1973 um die Bedeutung der Netzwerkeffekte, weshalb er für seine Pionierbetriebe Lizenzen der US-Hotelkette Holiday Inn erwarb. Doch inzwischen ist die Arbeitsteilung in der Branche so weit fortgeschritten, dass hinter den Betreibern internationaler Hotelketten und den Besitzern der ­Hotelimmobilien meistens verschiedene Eigentümer stehen, die allerdings über langfristige Verträge miteinender verbunden bleiben.

So stellt sich grösstenteils auch die Situation bei Mövenpick dar, andernfalls der Kaufpreis von durchschnittlich 6,6 Millionen Franken pro Hotel wohl deutlich höher ausgefallen wäre. Auch Accor hat im Februar die Aufspaltung der Gruppe in eine Hotel­management-Gesellschaft und in eine Immobiliengesellschaft ­(Accor Invest) angekündigt. Via Accor Invest haben verschiedene Grossinvestoren, darunter der saudische Staatsfonds und der staatliche Investmentfonds von Singapur, bislang 55 Prozent der Anteile am Immobilienvermögen der französischen Hotelkette übernommen und dieser so 4,4 Milliarden Euro in die Kasse gespült. Mit diesem Geld tätigt der Konzern nun Zukäufe wie Mövenpick und strebt so nach einer ­weiteren Ausdehnung des Netz­werkes. Im Accor-Verbund bleiben die Mövenpick-Häuser eine von mehren Marken im oberen Preissegment, zu denen auch die Swissôtel-Betriebe gehören.

Bei der Mövenpick Holding mit Sitz in Baar verbleiben die 185 Marché-Restaurants, die ­Mövenpick mit 2800 Mitarbeitern im Ausland, vornehmlich auf Autobahnen und Flughäfen sowie in anderen Infrastrukturzentren, betreibt. Auch der Wein- und der Delikatessenhandel, die Ueli Prager einst mit seinen Ideen zur Demokratisierung von Luxusprodukten zum Erfolg gebracht hatte, bleiben in den Händen der Münchner Milliardärsfamilie, die Mövenpick 1992 erworben hatte. Ob der Erlös aus dem Hotel­verkauf in diese Geschäfte re­investiert werden soll, gibt Mövenpick nicht bekannt.

Mövenpick Hotels & Resorts beschäftigt weltweit 16 000 Angestellte, davon sind deren 15 in der Zentrale in Baar tätig.