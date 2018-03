US-Klagen gegen Saudi-Arabien zugelassen

USA - SAUDI-ARABIEN ⋅ Mehr als eineinhalb Jahrzehnte nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York muss sich Saudi-Arabien auf US-Schadenersatzklagen einstellen. Ein Bezirksrichter in Manhattan wies am Mittwoch den Antrag des Königreichs auf Abweisung solcher Verfahren zurück.

