IMMOBILIEN ⋅ Das Wirtschaftswachstum gibt dem Bau- und Immobilienmarkt weiteren Schub. Tiefe Arbeitslosigkeit und immer noch tiefe Zinsen treiben die Entwicklung weiter an. Doch die Signale für einen übersättigten Mietwohnungsmarkt mehren sich.

Jürg Zulliger

Jürg Zulliger

Zeichen der Übersättigung sind erkennbar: Letztes Jahr standen schon rund 65000 Mietwohnungen leer. Das sind 15 Prozent mehr als 2016. Die Leerstände sind vor allem in Neubauten erheblich. Hinzu kommen die Warnrufe vieler Experten und besonders der Nationalbank (SNB): Auch in ihrem letzten Lagebericht vom März warnte die SNB vor den «Gefahren einer Preiskorrektur» am Markt.

Dem stehen nun allerdings viele Faktoren gegenüber, die der Bautätigkeit erneut Schub geben: Dazu zählen das Plus beim Wirtschaftswachstum, tiefe Arbeitslosigkeit, leichtes Bevölkerungswachstum und neu auch eine Entspannung beim Wechselkurs zum Euro. Im neusten «Immo-Monitoring» des Beratungsunternehmens Wüest Partner heisst es denn auch: «Bauvor­haben, die im Zug des Frankenschocks zurückgestellt wurden, könnten nun realisiert werden.»





Voraussichtlich 51000 Neubauwohnungen

Der Trend der Baubewilligungen zeigt nach oben. Aufgrund der vorlaufenden Indikatoren schätzen Wüest Partner, dass in der ganzen Schweiz dieses Jahr mehr als 51000 Neubauwohnungen realisiert werden könnten. Rund 30000 davon gehen auf das Konto Mietwohnungen (siehe Grafik). Hinzu kommen rund 14000 bis 15000 Eigentumswohnungen und 7000 Einfamilienhäuser. Die positiven Nachrichten aus der Wirtschaft ver­leihen auch dem Bau von Bürohäusern und Geschäftsflächen neue Impulse.

Indirekt wird der Immobiliensektor auch von Impulsen bei der Beschäftigung profitieren. Nach den meisten Prognosen könnte das Wirtschaftswachstum auch wieder zu einem gewissen Anstieg bei der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte führen. Die Investitionsentscheide sowohl bei den Wohnungen als auch bei den Geschäftsflächen fallen je nach Standort und regionalem Umfeld sehr unterschiedlich aus. Während in manchen Regionen kaum gross neue Projekte in Angriff genommen werden, fallen andere durch eine steigende Zahl Baugesuche auf.

Bei den Geschäftsflächen liegt ein Fokus an Neubauten unter anderem in den Regionen Schaffhausen, Oberthurgau und Wil. Im Wohnungsneubau sind es unter anderem die Zürcher Regionen Limmattal, Glattal-Furttal, Aigle im Wallis und in der Ostschweiz wiederum Wil und Werdenberg, die eine wachsende Bautätigkeit verzeichnen.

Trotz vieler Neubauten ist es je nach Region und Marktgleichgewicht nicht einfacher geworden, eine preiswerte Wohnung zu finden. In vielen städtischen Zentren wie Genf oder Zürich liegt das Preisniveau nach wie vor hoch. Was auch nicht vergessen werden darf, ist die teils grosse Diskrepanz zwischen Mieten bei bestehenden Mietverhältnissen und den aktuellen Marktmieten.

Umzug bedeutet höhere Miete

Das belegt die Rechnung mit einer durchschnittlichen Mietwohnung mit gut 100 Quadratmetern Wohnfläche: Wer von einer Altbauwohnung in eine moderne und eben teurere Neubauwohnung gleicher Grösse umzieht, muss mit einem Mehrpreis rechnen. In weiten Teilen der Ostschweiz oder auch des Mittellandes liegt dieser bei etwa 400 bis 500 Franken. Am Zürich- oder am Genfersee würde dieser Umzug sogar monatliche Mehrkosten von über 800 Franken ausmachen. Gründe dafür sind die mietrechtlichen Regulierungen bei den Mietverhältnissen, aber natürlich auch die Mehrkosten für Neubauten (hoher Ausbaustandard, höhere Preise fürs Bauland, teurere Installationen). Im Schnitt werden laut Wüest Partner die Mieten für die ausgeschriebenen Wohnungen dieses Jahr indes um 1,2 Prozent fallen.





«Günstige Ostschweiz» Robert Weinert, um eine Hypothek zu bekommen, müssen Käufer heute hohe Finanzierungshürden nehmen. Weshalb ist die Nachfrage nach Eigenheimen ungebrochen? Die Nachfrage verschiebt sich von den teuren Zentrumslagen öfters in die Agglomerationsgemeinden. Nun steigen dort aufgrund der Nachfrage die Preise. Auch in der Ostschweiz gibt es nach wie vor etliche preiswerte Regionen. Hier können sich noch viele Haushalte den Traum der eigenen vier Wände leisten.

Investitionen in Immobilien bleiben hoch, vorab bei Mietwohnungen. Was ist der Reiz? Im direkten Vergleich mit anderen Anlagemöglichkeiten wie etwa Bundesobligationen sieht die Rechnung mit Immobilienanlagen immer noch gut aus. Selbst wenn die Renditen netto bei höheren Leerständen fallen, schlägt das Pendel immer noch zu Gunsten von Immobilien aus.

Eine starke Zunahme verzeichnen Agglomerationen rund um Grosszentren. Finden Baufirmen und Investoren dort noch Bauland? Es kommt nicht allzu oft vor – aber in Agglomerationsgemeinden gibt es immer noch unbebaute Parzellen. Oder es handelt sich um Grundstücke, die eine bauliche Verdichtung zulassen – ein kleines Mehrfamilienhaus anstelle eines Einfamilienhauses. Häufig haben wir es mit Umnutzungen zu tun. Industrie- oder Dienstleistungsflächen werden umgezont und mit Wohnungen überbaut. (J. Z.)

Hinweis

Immo-Monitoring, Frühlingsausgabe, Wüest Partner, Zürich.