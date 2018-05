Thurgauer Wirtschaft nimmt Fahrt auf

WIRTSCHAFTSBAROMETER ⋅ Während die Industrie mehr und mehr an Schwung gewinnt, lassen im Baugewerbe die Auftriebskräfte nach, aber auf hohem Niveau.

Thomas Griesser Kym

Viel Bauarbeit, hoher Preisdruck

Detailhandel tritt an Ort

Mit der relativ robusten Weltkonjunktur und der Erstarkung des Euro im Rücken hat sich die Geschäftslage der Thurgauer Industrie in den ersten Monaten des Jahres weiter verbessert. Das geht aus dem jüngsten Thurgauer Wirtschaftsbarometer hervor, hinter dem der Kanton, die Kantonalbank, die Industrie- und Handelskammer sowie der Gewerbeverband stehen. Besonders auf höheren Touren laufen demnach stark exportorientierte Branche wie der Maschinenbau. Der Auftragsbestand hat im ersten Quartal deutlich zugenommen, und die Ausfuhren haben in fast allen grösseren Branchen angezogen.Für das laufende zweite Quartal erwarten die befragten Industriebetriebe mehrheitlich, dass die Produktion weiter zunimmt und der Bestellungseingang weiter anzieht. Auch mit Blick auf die erwartete Lage in sechs Monaten äussern sich die Firmen markant zuversichtlicher als noch zu Jahresbeginn.Die Thurgauer Baukonjunktur dagegen flacht allmählich ab, wie das Barometer zeigt. Allerdings laufen die Geschäfte nach wie vor relativ rege. Im April haben etwas weniger baubetriebe eine gute Geschäftslage gemeldet als drei Monate zuvor. Noch immer stufe aber jedes dritte Unternehmen seine Lage als gut ein und lediglich jedes zehnte als schlecht. Für das zweite Quartal geht die Thurgauer Baubranche von einer lebhafteren Bautätigkeit und einer stabilen Nachfrage aus, dies notabene bei anhaltendem Preisdruck.Nicht recht vom Fleck kommt im Thurgau der Detailhandel. Stichworte hierbei sind der Einkaufstourismus, der in Grenznähe trotz der Euro-Erstarkung nach wie vor ausgeprägt ist, und der zunehmende Onlinehandel. Die Detaillisten beurteilen ihre Geschäftslage im Vergleich zu vor drei Monaten praktisch unverändert. Für das zweite Quartal rechnen sie mit höheren Umsätzen bei ungefähr stabilen Verkaufspreisen.