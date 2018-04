Strafrechtsexperte zum Fall Vincenz: "Brutale Gewalttäter sind meist schneller wieder draussen als Wirtschaftsdelinquenten"

Thomas Griesser Kym

Der Fall Vincenz Seit Anfang März sitzt Pierin Vincenz in Untersuchungshaft. Die Zürcher Staatsanwaltschaft führt ein Strafverfahren gegen den früheren Raiffeisen-Chef und ehemaligen Aduno-Verwaltungsratspräsidenten wegen Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung. Vincenz wird verdächtigt, er habe sich bei Beteiligungskäufen Raiffeisens und der Kreditkartenfirma Aduno persönlich bereichert: Er soll sich vor den Übernahmen der Firmen Investnet und Commtrain Card Solutions verdeckt an ihnen beteiligt und dann bei den Transaktionen kassiert haben. Vincenz weist alle Vorwürfe zurück. (T. G.)

Es klingt absurd, aber brutale Gewalttäter sind meist schneller wieder draussen als Wirtschaftsdelinquenten. Untersuchungshaft wird, dringender Tatverdacht vorausgesetzt, meist angeordnet wegen Kollusionsgefahr, also der Gefahr, dass der mutmassliche Täter Akten vernichtet, Zeugen beeinflusst, Beweismittel verschwinden lässt, Spuren verwischt oder sich mit anderen Verdächtigen abspricht.Ja. Bei Gewaltdelikten ist der Sachverhalt oft relativ schnell klar, wenn man den Täter einmal ermittelt hat. Dann kommen als Haftgrund neben dem dringenden Tatverdacht nur noch Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr in Frage. Letztere ist im Normalfall nicht gegeben, und auch Fluchtgefahr wird sehr zurückhaltend angenommen, vor allem bei Personen aus Europa.Weil es sehr lange dauern kann, bis die Ermittler die oft sehr umfangreichen Akten durchforstet und ausgewertet haben. Das macht die Untersuchung sehr viel aufweniger als bei Gewaltverbrechen. Wirtschaftsdelinquenten sitzen oft sehr lange in Unter­suchungshaft. Ich kann mich an einen Fall mit einer Haftdauer von drei Jahren erinnern.Einen solchen Schluss kann man keinesfalls ziehen. Die Dauer der Untersuchungshaft hängt mit der Komplexität der Vorgänge zusammen. Die mutmasslichen Delikte, derer Herr Vincenz beschuldigt wird, liegen teils viele Jahre zurück, was die Rekonstruktion erschwert. Auch Zeugen und Auskunftspersonen müssen dafür erst einmal ausfindig gemacht werden und sich dann wieder an die damaligen Vorgänge erinnern. Das ist relativ kompliziert. Dass das lange dauert, ist daher keinesfalls ungewöhnlich.Sicher nicht. Das wäre wohl erst der Fall, wenn die Untersuchungshaft die Dauer von sechs Monaten übersteigt. Denn Strafen unter sechs Monaten werden laut der gesetzlichen Prioritätenregelung in der Regel als Geldstrafen ausgesprochen, und auch dies meist bedingt. Deshalb kann auch in Untersuchungshaft gesetzt werden, wer im Falle einer Verurteilung voraussichtlich eine Geldstrafe erhält.Nein. Der Sachverhalt muss geklärt sein. Bei Gewaltdelikten hilft ein Geständnis in vielen Fällen, bei Wirtschaftsdelikten hingegen nicht unbedingt. Auch dürfen die Behörden einen Verdächtigen nicht zu einem Geständnis drängen, indem sie ihm etwa als Gegenleistung die Entlassung aus der Untersuchungshaft anbieten.Im Prinzip gilt: Bei einem Schuldspruch gibt es keine Entschädigung, ausser bei übermässiger Haftdauer. Denn die Haftdauer wird auf die auferlegte Freiheitsstrafe angerechnet. Bei einem Freispruch wird eine Haftentschädigung zum Thema. Grundsätzlich besteht dann auch ein Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung.Die Genugtuung richtet sich grundsätzlich nach der Schwere der Verletzung der persönlichen Verhältnisse. Die Entschädigung bestimmt sich in erster Linie nach der Höhe des Verdienstausfalls. Bei Personen ohne Erwerbstätigkeit, etwa solchen im Rentenalter, steht daher die Höhe der Genugtuung im Vordergrund.Grundsätzlich kann auch dies als Schadenersatz geltend gemacht werden. Aber es stellt sich das Problem des Kausalzusammenhangs: Basieren die psychischen Probleme, die eine Therapie erfordern, auf vorbestehenden Problemen, oder sind sie wirklich auf die Haft zurückzuführen? Dieser Beweis dürfte eher schwierig zu erbringen sein.Nein. Das wäre reine Kaffeesatzleserei. Selbst Insider mit genauer Dossierkenntnis könnten das nicht mit Sicherheit sagen.