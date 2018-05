Störungen bei Self-Scanning und Cumulus bei der Migros behoben

TECHNISCHE PROBLEME ⋅ Die Migros war am Dienstagmorgen von einer schweizweiten Störung betroffen - das Self-Scanning und die Cumuluskarte funktionierten nicht. Kurz vor dem Mittag konnte das Unternehmen Entwarnung geben.

Dieser Artikel erschien zuerst am 1. Mai 2018 auf FM1-Today.



Anstehen statt selber scannen: Das Self-Scanning-System der Migros machte am Dienstag kurz vor 9 Uhr plötzlich Probleme. Der Grund war eine Störung der Cumulus-Karte, wie Andreas Bühler, Leiter der Kommunikation der Migros Ostschweiz, gegenüber FM1Today bestätigt. An den Kassen war das gewöhnliche Bezahlen derweil möglich.



Eine Folge der Störung war zunächst, dass Cumuluspunkte beim gewöhnlichen Bezahlen an den Kassen nicht eingelesen werden konnten. Gegen Mittag meldete Andreas Bühler dann, dass zumindest das Einlesen der Cumuluskarte wieder möglich sei. Kurz darauf funktionierte auch das Self-Scanning wieder.



"Mir ist bis anhin kein vergleichbarer Fall bekannt", sagt Bühler zum Systemausfall vom Dienstagmorgen. Die Migros Ostschweiz prüft nun, wie die Cumulus-Punkte im Nachhinein vergütet werden können. (red.)