Saurer macht 2017 mehr Umsatz und Gewinn

SCHANGHAI/WATTWIL ⋅ Der Textilmaschinenhersteller Saurer Intelligent Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 den Umsatz und den Nettogewinn deutlich gesteigert, wie der zur chinesischen Jinsheng-Gruppe gehörende Konzern am Montag mitteilte.

Der Umsatz stieg dabei um 37 Prozent auf 8,71 Milliarden Renminbi (rund 1,35 Milliarden Franken). Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich um 49 Prozent auf 996,4 Millionen Renminbi. Das entspricht einer Gewinnmarge von 11,4 Prozent. Der Nettogewinn nahm ebenfalls um 49 Prozent auf 749,5 Millionen Renminb zu.



2017 sei für Saurer ein Jahr mit beträchtlichem Wachstum gewesen. Man habe von einer starken Nachfrage nach allen Textillösungen und Komponenten profitiert, lässt sich Saurer-Konzernchef Clement Woon in der Medienmitteilung zitieren.



Besonders erfolgreich war Saurer nach eigenen Angaben in China und der Türkei. In beiden Regionen seien Wachstumsraten von 70 Prozent erzielt worden. Innerhalb von drei Jahren entwickelte sich ausserdem Usbekistan mit einem Umsatz von über 500 Millionen Renminbi zum viertgrössten Markt für Saurer.



Die Saurer AG war seit Anfang 2007 eine Tochtergesellschaft der OC Oerlikon und gehört seit 2013 der chinesischen Jinsheng-Gruppe. Saurer Intelligent Technology beschäftigt weltweit über 4300 Mitarbeitende und ist seit dem letzten Herbst an der Shanghai Stock Exchange gelistet. (sda)