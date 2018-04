Saurer gründet in Arbon neues Technologie-Zentrum und schafft Stellen

ARBON ⋅ Die Saurer Gruppe baut in Arbon ein neues Technologie-Zentrum auf: Das Forschungs- und Entwicklungszentrum am Heimatort des Saurer Textilkonzerns soll die Kompetenzen von Saurer in den Bereichen Sensorik und Automation mit den neuesten Möglichkeiten von Industrie 4.0 verknüpfen. Es werden bis zu 40 neue Stellen geschaffen.

