Apotheke Zur Rose wegen hoher Expansionskosten mit weiterem Jahresverlust

ROTE ZAHLEN ⋅ Die Onlineapotheke und Ärztezulieferin Zur Rose hat 2017 den Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 983 Millionen Franken. Die Kosten der Expansion drückten die Gruppe jedoch erneut in die roten Zahlen.

Nach einem Minus von 12,8 Millionen Franken im Vorjahr, hat die Zur Rose-Gruppe 2017 einen Verlust von 36,3 Millionen Franken geschrieben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Um die Zusatzkosten des Börsenganges, Restrukturierungsaufwendungen und Übernahmekosten bereinigt beträgt der Verlust 16,3 Millionen Franken nach einem Minus von 12,8 Millionen Franken im Vorjahr.

Die Erhöhung des geschäftlichen Verlusts ist auf deutlich gestiegene Personal-, Marketing-, Auslieferungs- und Verwaltungskosten zurückzuführen. Diese Ausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um einen Viertel erhöht, was vor allem auf die Wachstumsstrategie in Deutschland zurückzuführen ist.



Die Zur Rose-Gruppe hat 2017 in Deutschland das Geschäft ausgebaut und in eine Werbekampagne für ihr deutsche Onlinehandelskette DocMorris investiert. Das hat auf die Profitabilität gedrückt. In diesem Markt wurde auf bereinigter Basis ein Betriebsverlust von 15,5 Millionen Franken (Ebitda) geschrieben nach einem Minus von 3,2 Millionen Franken im Vorjahr. Die Verkäufe haben sich um 18 Prozent auf 483,9 Millionen Franken erhöht.



Ein deutliches Wachstum von 39 Prozent hat die Gruppe in Deutschland mit rezeptfreien Arzneimittel erreicht. Im fast doppelt so umsatzstarken Bereich mit rezeptpflichtigen Medikamenten beträgt das Plus 10 Prozent.

Schweizer Geschäft mit Gewinn

In der Schweiz dagegen schreibt die Gruppe nach wie vor Gewinn. Der Betriebsgewinn hat sich von 10,2 Millionen auf 12,0 Millionen Franken erhöht. Der Umsatz ist um 6,3 Prozent auf 500 Millionen Franken gestiegen. Für Schub hat gemäss Mitteilung unter anderem die Kooperationen mit Migros, Medbase und den Krankenversicherern geführt. 2018 wird Zur Rose in Basel und in Zürich zwei weitere Apotheken in Migros-Filialen eröffnen.



Die Zur Rose-Gruppe beabsichtigt auch 2018 den Wachstumskurs fortzusetzen. Dazu gehören auch weitere Übernahmen im Bereich der rezeptfreien Arzneimittel in Deutschland.



Gemäss Zur Rose-Chef Walter Oberhänsli gibt es gleich mehrere grosse Anbieter, die zum Verkauf stehen, wie er an der Bilanzmedienkonferenz am Mittwoch in Zürich ausführte. Ebenfalls für zusätzliches Wachstum sorgen soll eine neue Softwareplattform, mit der die Gruppe den gesamten europäischen Markt abdecken kann.



Das konkrete Ziel für 2018 lautet, dass die Gruppe den Umsatz in Lokalwährungen um 20 Prozent steigern will. Auf der Stufe Betriebsgewinn vor Amortisationen und Abschreibungen ohne Sonderkosten (Ebitda) soll es 2018 eine schwarze Null geben. DocMorris soll gemäss Finanzchef Marcel Ziwica erstmals im Jahr 2019 profitabel sein.



Verbot in Koalitionsvertrag

Oberhänsli wies beim Ausblick auch auf Risiken im deutschen Markt hin. So hätten sich die Parteien CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, sich für ein Verbot des Versandhandels von rezeptpflichtigen Medikamenten einzusetzen, um die Apotheken vor Ort zu schützen. Man beobachte die Entwicklung in dieser Sache und werde auf europäischer Ebene juristisch gegen ein allfälliges Verbot vorgehen, kündigte Oberhänsli an. (sda)