Ostschweizer Industrie profitiert von schwächerem Franken

UMFRAGE ⋅ Die Ostschweizer Industrie konnte im ersten Quartal 2018 die Exporte um 2,8 Prozent steigern. Die Ausfuhren gingen vor allem in die Länder der Eurozone. Die Unternehmen aus der Region weisen teilweise eine sehr hohe Auslastung aus: Im Maschinenbau drohen Produktionsengpässe.

Engpässe bei der Produktion

Die Schweizer und die Ostschweizer Industrie hätten von der robusten Weltwirtschaft und von der Abschwächung des Frankens profitiert. So lautet das Ergebnis einer Konjunkturumfrage, die die Ecopol AG in Zusammenarbeit mit der St. Galler Kantonalbank sowie dem Amt für Wirtschaft regelmässig durchführt.Für das Wachstum der regionalen Wirtschaft im ersten Quartal mit 2,8 Prozent seien vor allem die Länder der Eurozone verantwortlich gewesen. Der erstarkte Euro habe zudem die Wettbewerbsposition der Ostschweizer Exporteure gestärkt.

Inzwischen sehe sich eine wachsende Anzahl von Industrieunternehmen mit Produktionsengpässen konfrontiert, obwohl zuletzt in die Erweiterung der Kapazitäten investiert wurde, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.



Im Maschinenbau sei die Auslastung auf rund 97 Prozent gestiegen. Dies habe Produktionsengpässe oder Preissteigerungen zur Folge. Im Aufwind befinde sich auch die Metallindustrie, die Kunststoff- und Chemiebranche sowie die Elektrotechnik.



Auch in der "arg gebeutelten Textil- und Bekleidungsindustrie" sei der Aufschwung Realität geworden. Nur in der Papier-, Druck- und Verlagsindustrie harze die konjunkturelle Entwicklung weiterhin.

Mehr Leerwohnungen

Die gute Nachfrage beim Bau kontrastiere mit einer Verschlechterung der Ertragssituation. Der Hochbau sehe sich mit zunehmenden Leerwohnungsbeständen konfrontiert, "die ein Überangebot signalisieren und die Investoren zur Vorsicht mahnen". Ein Rückgang der Nachfrage im Wohnungsbau werde den Preisdruck verstärken und nicht zu einer Entspannung der Ertragslage beitragen. (sda)