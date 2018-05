Ökonom Jeremy Rifkin sieht unser Überleben in Gefahr

ST.GALLER SYMPOSIUM ⋅ Der Klimawandel sei eine Bedrohung für die menschliche Rasse, sagt Rifkin am St.Gallen Symposium. Die Lösung sieht er im Internet der Dinge, das eine höhere Produktivität und geringere Kosten bringen soll. Und einen kleineren ökologischen Fussabdruck

Thomas Griesser Kym

«Wir brauchen einen Plan»

Verfechter des autonomen Fahrens

«Das ist Oma und Opa»

Lastwagenfahrer ade

Ökonom, Soziologe und Publizist Als «alternativen Denker» stellt Moderator Lord Griffiths of Fforestfach den Amerikaner Jeremy Rifkin am St.Gallen Symposium vor. Der 73-jährige Ökonom, Soziologe und Publizist ist Gründer und Vorsitzender einer Stiftung, der Foundation on Economic Trends. Er lehrt unter anderem an der Wharton School der Universität von Pennsylvania und berät diverse Regierungen sowie auch die EU-Kommission. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen «The End of Work» (1995; auf Deutsch: «Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft») und «Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft» (2014).

62 Minuten lang spricht Jeremy Rifkin am St.Gallen Symposium. Und das aus einem Guss und ohne Skript. Das ist nicht weiter erstaunlich, denn mit dem gleichen Referat über «die dritte industrielle Revolution», immer wieder mal sachte aufdatiert, tingelt er seit mehreren Jahren durch die Welt. Die Thesen, die der US-Ökonom vorträgt, regen zum Nachdenken an, auch wenn sie da und dort radikal anmuten. So steht die Welt laut seiner Ansicht vor dem sechsten grossen Massenaussterben in jenen gut 540 Millionen Jahren, in denen es auf unserem Planeten eine komplexe und diverse Fauna gibt. Das letzte derartige Desaster ereignete sich vor 68 Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit, als die Dinosaurier verschwanden. Doch nun gehe es der menschlichen Rasse ans Eingemachte.Den Grund der Bedrohung ortet Rifkin im Klimawandel. Flutwellen, Wirbelstürme, Dürren, Waldbrände – «unsere Ökosysteme kollabieren». Mit jedem Grad Celsius, um das sich unser Planet erwärme, sauge die Atmosphäre sieben Prozent mehr Feuchtigkeit von der Erdoberfläche auf. Die Folge: «Das verändert den Wasserkreislauf.»«Worüber wir jetzt sprechen, ist das Überleben der menschlichen Rasse», sagt Rifkin. «Wir brauchen einen Plan.» Und den glaubt der Ökonom zu haben. Eine «smarte, grüne, digitale Wirtschaft». Das bedeutet erst einmal: Weg mit der «alten Industrie. Es ist vorbei.» Im Kern meint Rifkin damit die Ölindustrie. Denn die Verbrennung fossiler Brennstoffe sei wegen des Ausstosses von CO2 ein Hauptübel der globalen Erwärmung. «Wir sitzen auf einer massiven Blase. Auf der Kohlendioxid-Blase», sagt Rifkin. Also weg mit all den Verbrennungsmotoren, aber auch mit Kohlekraftwerken, mit Atommeilern, mit Kunstdünger.In die Bresche springen werden laut Rifkin Sonnen- und Windkraft. Das Gute daran: Diese Energiequellen sind «gratis und überall verfügbar». Der Ökonom plädiert für dezentrale Energieproduktion: Bauern, Unternehmen, Private – alle können selber Strom produzieren und diesen verbrauchen sowie Überschüsse ins Netz einspeisen. Über die Verschandelung von Landschaften mit Sonnenkollektoren und Windrädern verliert er kein Wort.Erneuerbare Energien, um die wirtschaftliche Aktivität zu betreiben, sind im Plan Rifkins einer von drei Bausteinen. Der zweite sind neue Kommunikationstechnologien, um die wirtschaftliche Aktivität zu managen. Also das Internet, E-Mail, Smartphones usw. Baustein Nummer drei sind neue Formen der Mobilität, des Transports und der Logistik, um die wirtschaftliche Aktivität in Bewegung zu halten. In fünf Jahren, prophezeit Rifkin, «haben wir autonomes Fahren». In zehn Jahren sei «auf dem Schienenweg, zu Wasser und in der Luft soweit». Kritiker haben da erhebliche Zweifel, nicht nur technischer Natur, sondern auch wegen völlig ungeklärter Haftungsfragen. Dass Rifkin im Strassenverkehr aufgrund seiner Aversion gegen das Öl auf Elektroantrieb und Brennstoffzellen setzt, versteht sich von selbst.Als verbindende Plattform sieht der Ökonom das Internet der Dinge. Dort laufen alle Datenströme aus Kommunikation, Energie und Transport zusammen. «Bis 2030 werden wir eine umfassende Vernetzung und Synchronisierung haben», sagt Rifkin. «Und bis 2040 wird alle Energie erneuerbar sein.»Rifkin ist sich bewusst, dass es auch viele Risiken gibt, etwa betreffend Datenmissbrauch. Oder die Gefahr von Hackern, Cyberkriminellen, Cyberterroristen. Oder Regierungen oder Grosskonzerne, die Schindluder treiben. Es brauche Regulierung, sagt er vage. In diesem Zusammenhang lobt er die EU-Kommission für ihren Umgang mit Technologiekonzernen, um deren Quasimonopole zu bändigen oder für ihre Regeln zum Datenschutz. Über den Facebook-Datenskandal sagt er, es seit gut, dass dieser solche Probleme auf den Tisch bringe.Um die Pläne umzusetzen, ist laut Rifkin ein monumentaler Umbau der Infrastruktur nötig, verbunden mit massiven Investitionen. Wer soll das finanzieren? «Das Geld ist vorhanden, es wird nur falsch investiert, in die alte Infrastruktur». Rifkin schwebt vor, dass alle Gebäude miteinander vernetzt werden. Dazu müsste jedes einzelne Gebäude zu einem Datenzentrum, zu einem Kraftwerk und zu einer Ladestation für die Elektrofahrzeuge aufgerüstet werden. Die wir übrigens angeblich nicht mehr besitzen wollen. «Sie wollen kein Auto. Das ist Oma und Opa», sagt Rifkin in erster Linie an seine jüngeren Zuhörer. «Sie wollen Zugang zu Mobilität.» Rifkin sieht denn auch ungeahnte Möglichkeiten für die sharing economy.In dieser sollen ebenso viele neue Jobs entstehen wie im Sozial- und Gesundheitswesen, bei Non-Profit-Organisationen usw. Und natürlich für den Aufbau und Unterhalt der neuen Infrastruktur. «Zwei Generationen dauert es, bis wir diese aufgebaut haben können.» Also 40 Jahre. Dazu ist es aber laut Rifkin erforderlich, dass alle Länder, Regionen, Gemeinden an einem Strang ziehen. Ein weiterer positiver Effekt neben Millionen neuer Jobs: Die Kosten sinken, und Grenzkosten tendieren gegen Null, also jene Kosten, die anfallen, um ein weiteres Produkt herzustellen oder eine weitere Dienstleistung zu beziehen. Genauso wie die Produktion von Computerchips, die zudem immer leistungsfähiger werden, günstiger und günstiger wird, sei das auch in der Produktion von Sonnen- und Windkraft der Fall, sagt Rifkin. Als anderes Beispiel nennt er Musik. Die Kosten, um diese mit der ganzen Welt zu teilen, seien dank des Internets praktisch null, und um die Musik zu konsumieren, reiche ein simples Smartphone.Nachdem Rifkin geschlossen hat, brandet am St.Gallen Symposium Applaus auf. Ebenso erblickt man aber auch viele Gesichter, aus denen Skepsis spricht. Der US-Ökonom kann damit gut umgehen. Denn er setzt auf die jüngeren Generationen, auf die Millenialls, auf die digital natives, die eine andere Sichtweise auf Freiheit, Macht und Gemeinschaft hätten. Und auf die kommenden Generationen. Wer in 40 Jahren seinen Enkeln erzähle, «dass es Opas Job war, Tag für Tag mit einem Lastwagen mit 90 Kilometern pro Stunde Güter zu transportieren», der werde als Antwort erhalten: «Was?!?»