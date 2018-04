Nach Affäre Vincenz: Neun Raiffeisen-Verwaltungsräte treten ab

Artikel zum Thema

tungsrat entschieden, am 10. November 2018 eine ausserordentliche Delegiertenversammlung durchzuführen. Neben der Wahl einer neuen Verwaltungsratspräsidentin oder eines neuen Verwaltungsratspräsidenten wird den Delegierten die Zuwahl von zwei weiteren Verwaltungsräten beantragt. Bereits im März 2018 kündigte Raiffeisen Schweiz an, den 55-jährigen Wirtschaftsprüfer und Bankenexperten Rolf Walker sowie den 52-jährigen Unternehmer Thomas Rauber an der Delegiertenversammlung vom 16. Juni 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. (pd/lim)