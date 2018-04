Mehr als kalter Kaffee

GETRÄNKE ⋅ Ein St. Galler Start-up produziert kaltgebrauten Kaffee für den Convenience-Markt. Für ihr Konzept wurde die Mastercoldbrewer AG für den Jungunternehmerpreis Startfeld Diamant nominiert.

Julian Räss

Die amerikanische Kaffeekultur geniesst nicht den besten Ruf. Eines ist aber unbestritten: Keine andere koffeinhaltige Erfindung hat eine solche Revolution ausgelöst wie der Coffee-to-go. Nun soll der nächste heisse Kaffeetrend nach Europa herübergeschwappt sein. Wobei das Attribut «heiss» etwas irreführend ist. Die Rede ist vom Cold Brew, kalt gebrauter Kaffee, der als erfrischendes Sommergetränk immer beliebter wird.

Den Schweizer Markt mitgestalten möchte die Mastercoldbrewer AG aus St. Gallen. Mitgründer Roland Laux beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Verfahren, das sich Kalt­extraktion nennt. Den Anfang markiert eine Venezuelareise vor gut zehn Jahren, zusammen mit dem Aromaforscher Tilo Hühn von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wädenswil. Zum Abschluss besuchten sie eine Schokoladen­fabrik. Die beiden kamen auf die Idee, dass sich per Kaltextraktion mehr ursprüngliche Aromen ins Endprodukt retten lassen müssten. Von der Schokolade hat sich der Tüftler mittlerweile verabschiedet, das Patent wurde an den Unternehmer Dieter Meier verkauft. «Von der Kakao- bis zur Kaffeebohne war es dann nicht mehr weit», sagt Laux.

Vegane und Fairtrade- zertifizierte Zutaten

Die Bohnen werden zunächst nur sanft geröstet. Unter der Zugabe von Wasser werden sie dann feinstvermahlen, ohne das Einwirken von Hitze. Das schone die Aromen und verhindere, dass zu viele Bitterstoffe entstehen. Damit können die Geschmacksfeinheiten in ihrer vollen Diversität direkt vom Wasser eingeschlossen werden. Das Extrakt wird dann von festen Bestandteilen getrennt und gefiltert. Übrig bleibt der klare «Spin Cold Brew», der ohne Zucker oder Konservierungsstoffe in die Plastikfläschchen abgefüllt wird. Nebst dem puren Kaltgebrauten wird auch eine Variante mit Reisdrink angeboten. Sie hätten viel Arbeit investiert, um den Markt zu verstehen, sagt Paolo Del Ponte, der sich um die Bereiche Innovation und Nachhaltigkeit kümmert. «Grundsätzlich gibt es zwei Sorten von Konsumenten: solche, die den puren Kaffeegenuss mögen, und die­jenigen, die Milchkaffee bevorzugen.» Unabhängig von den Vorlieben scheinen die fair gehandelten und zu 100 Prozent veganen Zutaten für die gesundheits- und nachhaltigkeitsbewusste Millennial-Generation wie geschaffen.

Der Name «Re-Coffee» ist Programm. «Wir wollen den Blickwinkel öffnen, zeigen, dass man Kaffee auch anders denken kann», erklärt Laux. Und man wolle etwas zurückgeben. Zusammen mit Helvetas unterstützen sie ein soziales Projekt in Äthiopien. Durch die Partnerschaft soll pro verkaufter Liter eine Person in der trockenen ­Region für zehn Tage mit sau­berem Trinkwasser versorgt ­werden können. Das Start-up ­bezieht seine Bohnen aus dem ostafrikanischen Land. Vor dem Entscheid für Äthiopien probierte das Team verschiedene Sorten aus. Nebst dem überzeugenden Aroma sei das Nachhaltigkeitsprojekt schliesslich ausschlaggebend gewesen.

Hinein in den Kaffeemarkt

Produziert und abgefüllt wird in der Schweiz. Der Reisdrink stammt von der Firma Soyana aus Schlieren, die Bohnen werden von der Turm & Bogen aus St. Gallen beschafft und geröstet. Die Entwicklungsphase wurde im März abgeschlossen, nun ist die Produktion angelaufen. Roland Laux versucht zurzeit die Produkte auf den Markt zu bringen. Er denkt dabei an die Gastronomie, aber auch an Detailhändler und Kioskketten, die «Re-Coffee» in ihr Sortiment aufnehmen könnten. Die Konkurrenz ist enorm. Dass der Kaffeemarkt milliardenschwer ist und in den Kühlregalen im Supermarkt mittlerweile ein bunter Mix verschiedenster Mischgetränke anzutreffen ist, wissen auch die Mastercold­brewer. Doch sind sie von ihrem Produkt überzeugt. Von anderen Anbietern von kaltgebrautem Kaffee unterscheide man sich durch das einzigartige Verfahren. Normalerweise benötige die Produktion nämlich bis zu 24 Stunden. Grob gesagt wird dabei einfach gemahlener Kaffee mit kaltem Wasser versetzt, stehen gelassen und zum Schluss gefiltert. Mit der patentierten Spin-Cold-Brew-Technik gehe das nicht nur deutlich schneller, sondern man hole auch mehr Feinheiten heraus.

Denn, so viel stellt Roland Laux klar, obwohl sich die Zutaten auf Wasser und Kaffee ­beschränken, seien der Vielfalt an Geschmacksnuancen keine Grenzen gesetzt. Nur schon das Variieren des Röstgrads und die Auswahl der Bohne lassen ein breites Spektrum zu. «Wir haben lange experimentiert, bis wir die ­perfekte Mischung gefunden ­haben», sagt Laux. Über das ­Geheimnis um den perfekten Kaffee wird also noch lange leidenschaftlich debattiert werden können. Ganz gleich, ob heiss oder kalt gebraut.