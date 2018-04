Die Maschine aus Uzwil, die Leben rettet

UZWIL ⋅ Lumo-Vision ist eine Maschine, die Maiskörner aussortiert, die mit dem krebserregenden Stoff Aflatoxin befallen sind. Die Uzwiler Bühler AG hat die Weltneuheit zusammen mit Microsoft entwickelt.

Stefan Borkert

Es herrscht dichtes Gedränge an der Hannover Messe. Selbst am Telefon hört man Besucher im Hintergrund diskutieren. Der Stand mit der digitalen Fabrik von Microsoft stösst auf besonderes Interesse. Hier präsentiert der Uzwiler Technologiekonzern Bühler eine neue Sortiertechnologie, die zusammen mit Microsoft entwickelt wurde. Bühler ist unter anderem Spezialistin für Lebensmittelverarbeitung. Die neue digitale Sortiertechnologie für Getreidekörner kann, ohne zu übertreiben, Leben retten. Getreidekörner, die von Schimmelpilzen befallen sind, können hoch giftig sein, besonders wenn sie mit dem natürlich vorkommenden Gift Aflatoxin kontaminiert sind. Aflatoxin wird durch einen Schimmelpilz produziert und kann Leberkrebs verursachen. Ist ein Korn erst einmal befallen, gibt es keine Möglichkeit mehr, das Gift unschädlich zu machen.

155000 Fälle von Erkrankungen an Leberkrebs werden weltweit Aflatoxin zugeschrieben. «Aflatoxin gehört aktuell zu den brennendsten Sorgen weltweit. Die Klimaveränderung verschärft das Problem noch weiter. Deshalb ist es dringend nötig, befallene Körner aus der Lebensmittelkette auf wirksamere Weise zu entfernen, und zwar mit weniger Verlust an gesundem Getreide», sagt Beatrice Conde-Petit, die Verantwortliche für Lebensmittelsicherheit bei Bühler.

Matt Kelly, Geschäftsführer von Digital Technologies bei Bühler ergänzt, dass die neue Sortiermaschine Lumo-Vision genauer und schneller arbeite als alle früheren Lösungen. Lumo-Vision könne bis zu 90 Prozent und mehr des mit Aflatoxin befallenen Maises ausscheiden.

Mais sei in vielen Regionen der Welt ein lebenswichtiges Grundnahrungsmittel sowie eine wichtige Komponente in Futtermitteln. Ausgerechnet Mais sei jedoch besonders gefährdet durch Aflatoxin-Befall. Die Internationale Krebsforschungsagentur klassifiziert Aflatoxin als primäres Karzinogen für Menschen. Das Gift gefährdet demnach rund 500 Millionen Menschen.

Ganze Ernten werden unbrauchbar

Das Sortieren von Mais oder Getreidekörnern zur Verringerung des Aflatoxin-Befalls sei bisher kompliziert und ungenau gewesen. Die Erkennung sei schwierig und hing von indirekten Kontaminationsanzeichen ab. Kontaminationskontrollen aufgrund von Proben seien aber nicht schlüssig und bräuchten viel Zeit, da nur wenige Stellen befallen seien. «Schon zwei Körner aus insgesamt 10000 reichen, um eine Ernte unbrauchbar zu machen», sagt Kelly. Er erklärt weiter: «Die Grundidee für Lumo-Vision entstand an der Bühler Innovation Challenge 2016. Die Entwicklung ging dann im Mai 2017 los, also ziemlich genau vor einem Jahr. Bereits im November 2017 stand eine erste Maschine bei unserem Testkunden in Italien.» Weitere Tests erfolgen mit «MycoKey», einem von der Europäischen Kommission finanzierten Projekt zur Entwicklung intelligenter, nachhaltiger Lösungen, die Mykotoxine in Lebens- und Futtermitteln reduzieren. Die Sortiertechnologie von Lumo-Vision erkennt das Aflatoxin aufgrund direkter Anzeichen von Kontamination. Gleichzeitig nutzt die Maschine Cloud-basierte Daten, um die Kontaminationsgefahr in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren.

Hier kommt Microsoft ins Spiel. Kelly: «Auf der Grundlage der Cloud-Technologie von Microsoft können wir die entstehenden Daten langfristig speichern, überwachen und Kunden Reports über den Kontaminierungsgrad generieren. Ausserdem sind wir in der Lage, Kunden bei steigender Kontaminierung frühzeitig zu warnen.»

Das System von Lumo-Vision analysiert unter UV-Beleuchtung die Farbe, die jedes Korn in der Sortiermaschine fluoreszierend zurückwirft. Befallene Körner leuchten hellgrün auf. Die dafür entwickelten, hochempfindlichen Kameras erkennen exakt diese Fluoreszenzfarbe. Innerhalb von Millisekunden nach der Erkennung blasen Luftdüsen die befallenen Körner aus dem Produktstrom hinaus. Die Maschine verarbeitet bis zu 15 Tonnen Getreidekörner pro Stunde.

Jahrelang habe man versucht, das Aflatoxin-Problem zu lösen. Nun könne man eine bahnbrechende Lösung auf den Markt bringen, sagt Ben Deefholts, Forschungsleiter bei Bühler Digital Technologies. Caglayan Arkan, Geschäftsführer von Microsoft Manufacturing und Resources, ergänzt: «Bühler hat eine revolutionäre Technologie entwickelt, nicht nur für die Lebensmittelindustrie, sondern auch für zahlreiche weitere Bereiche der Fabrikationsindustrie.»