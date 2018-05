"Wirtschaftliche Gegebenheiten erlauben keinen Alleingang mehr"

Fusion Der erste Schritt zur Auflösung der Tagblatt Medien Holding AG ist getan. Gestern Abend haben an ihrer letzten Generalversammlung die Aktionäre mit wenigen Gegenstimmen die beabsichtigte Fusion mit der Luzerner LZ Medien Holding AG genehmigt. Nun müssen in einer Woche noch deren Aktionäre zustimmen. Auch das ist Formsache, hält doch die NZZ Mehrheiten von jeweils über 90 Prozent an den beiden Regionalmedienhäusern.

Die Fusion wird rückwirkend per Anfang Jahr vollzogen. Dabei übernimmt die LZ Medien Holding die Tagblatt Medien Holding und wird anschliessend in RMH Regionalmedien AG umfirmiert. In einem nächsten Schritt sollen dann, das Plazet der Wettbewerbskommission vorausgesetzt, die RMH und die Aargauer AZ Medien ein 50:50-Joint-Venture bilden, unter dessen Dach die einzelnen operativen Tochtergesellschaften versammelt werden, also die Medienhäuser der Holdinggesellschaften.

An der Generalversammlung im Empa-Gebäude meldeten sich mehrere Kleinaktionäre kritisch zu Wort. Der Textilindustrielle Max R. Hungerbühler nannte es «sehr betrüblich», dass die RMH ihren Sitz in Luzern haben wird und nicht in St. Gallen. Verwaltungsratspräsident Adrian Rüesch antwortete, der Sitz sei «nicht so wichtig», denn die RMH habe «nur eine Aufgabe»: Sie werde die Hälfte am geplanten Joint Ven­ture halten. «Die Musik aber wird im Joint Venture gespielt, in den einzelnen Medien», also im «St. Galler Tagblatt», der «Thurgauer Zeitung», in den Radio- und TV-Stationen usw. Rüesch räumte aber dennoch ein, bei der Frage, wo die RMH ihren Sitz haben werde, «haben wir uns nicht durchgesetzt». Und: «Das ist unbefriedigend.»

Mehrere Votanten hinterfragten sodann die Kaufofferte, welche die NZZ ausstiegswilligen Aktionären anbietet. 2100 Franken in bar sollen sie je Aktie der Tagblatt Medien Holding erhalten, dies bei einem errechneten Aktienwert von 2080 Franken. Die Kritiker freilich sehen den Marktwert eher bei 2500 bis 3000 Franken. NZZ-Finanzchef Jörg Schnyder jedoch nannte die eigene Berechnung «fair», und die Revisionsstelle PwC bestätigte sie als «vertretbar». Wer nicht aussteigen will, erhält für eine Tagblatt-Aktie sechs neue Aktien der RMH, die somit mit 350 Franken pro Stück bewertet wird, dies bei einem errechneten Aktienwert von 346.60 Franken.

Wie Rüesch sagte, war die NZZ zunächst «nicht scharf auf die Unterbreitung eines Kaufangebots an die Minderheitsaktionäre». Man habe sie richtiggehend dazu drängen müssen. Der Grund: Die NZZ habe «weiterhin einen gewissen Finanzbedarf». Deshalb sei ihr daran gelegen, dass möglichst viele Aktionäre dabei bleiben und sie ihr Geld anderweitig verwenden kann. (T. G.)