«Geheimnisse halten Firmen am Leben»

VERNETZUNG ⋅ Microsoft-Schweiz-Chefin Marianne Janik sagt, weshalb Klein- und Mittelunternehmen bestimmte digitale Daten besonders schützen sollten. Und sie erklärt, welche Verantwortung die grossen Technologiekonzerne dabei haben.

Interview: Thorsten Fischer

Marianne Janik, Sie sind nahe am digitalen Puls der Wirtschaft. Wie stark vernetzt sind denn nun die Schweizer KMU?

Das Thema ist bei den KMU sehr präsent, wenn auch auf verschiedene Weise. Es gibt Leuchttürme – also Firmen, die sich intensiv mit den Technologien auseinandersetzen und bereits erfolgreich vorankommen. Dann gibt es andere, die zuerst noch klären müssen, was aus ihrer Sicht sinnvoll ist. Und es gibt eine Gruppe, die den Eindruck hat, die Technologien seien eher etwas für Eliten, aber nicht für den eigenen Gebrauch.

Ist tatsächlich jede Firma früher oder später betroffen? Ein kleiner Betrieb könnte in einer Nische auch ohne grosse Vernetzung florieren.

Der Ausdruck des Betroffenseins tönt für mich in diesem Zusammenhang eher wie ein Unwort. Es geht ja nicht um einen ansteckenden Virus. Sondern um die Chance, auf neue Technologien zuzugehen. Die Beispiele mutiger Unternehmer zeigen, dass ihnen dies auf ganz verschiedenen Ebenen gut tut.

Was heisst das konkret?

Unternehmen werden effizienter: Sie bauen ihr Geschäftsmodell anders auf, denken in Ökosystemen und arbeiten branchenübergreifend zusammen. In unserer Cloud laufen heute digitale Dienstleistungen für die unterschiedlichsten Kunden. Dazu zählen kleine Brauereien ebenso wie Architekturbüros und Softwarefirmen.

Gibt es nicht auch einen Generationenunterschied? Junge Firmen starten heute direkt mit einem digitalen Geschäftsmodell.

Ja, das trifft natürlich zu. Start-ups werden häufig direkt in der Cloud geboren.

Haben es alteingesessene Firmen also schwerer, weil sie ihre bisherigen Strukturen erst umbauen müssen?

Die Erneuerung der Strukturen ist tatsächlich ein Thema. Aber vieles geht Hand in Hand. Kleine Zulieferfirmen können etwa an die Plattformen grosser Konzerne andocken. Der Trend, sich zu öffnen und zu vernetzen, ist flächendeckend. Auch Microsoft selbst hat sich für andere Plattformen geöffnet, damit wir überall integrierbar sind. Und wir wollen mithelfen, Barrieren abzubauen.

Öffnen ist einerseits etwas Positives. Zugleich dürfte manches Unternehmen Angst haben, dass Firmen­geheimnisse in fremde Hände geraten könnten.

Es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen. Firmengeheimnisse und Know-how halten ein Unternehmen am Leben. Entscheidend ist, dass man die Informationen sauber klassifiziert. Was sind Bereiche, die ich strikt bei mir halten muss, was sind Gebiete, wo ich die Vorteile der öffentlichen Cloud nutzen kann? Es ist unsere Devise, Technologie zur Verfügung zu stellen, die beides ermöglicht.

In der Politik stehen die Zeichen auf mehr Regulierung. Dazu hat zuletzt der Datenmissbrauch beim sozialen Netzwerk Facebook beigetragen. Microsoft ist zwar kein soziales Netzwerk, geht aber doch mit vielen Daten um. Braucht es für die digitale Branche strengere Regeln?

Wir haben uns als Firma vier klar definierten Prinzipien verpflichtet, was die Auftragsdatenbearbeitung betrifft: Sicherheit, Kontrolle, Transparenz und Konformität. Gegenüber unseren kommerziellen Kunden verpflichten wir uns vertraglich, ihre Daten exakt nur so zu bearbeiten, wie von ihnen selbst instruiert. Also kein Data Mining und keine Analysen zu Marketingzwecken. Insofern gewichten wir die Selbstregulierung relativ stark, wenn diese transparent und überprüfbar geschieht.

Und staatliche Eingriffe?

Angesichts der immer grösseren Bedeutung persönlicher Informationen in der globalen Datenwirtschaft wird auch über staatliche Eingriffe diskutiert werden müssen. Wichtig ist in diesem Fall, dass diese «smart» geschehen, also die fortgesetzte Innovationskraft der technologischen Möglichkeiten nicht einengen.

Anders als Ihre Mitbewerber hatten Sie bisher kein separates Rechenzentrum in der Schweiz, das die Daten ausschliesslich hierzulande speichert. Jetzt ändert sich das. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Die Zukunft gehört der Cloud. Durch unsere zwei neuen Datacenter in Zürich und Genf garantieren wir, dass die Datenvorhaltung ausschliesslich in der Schweiz erfolgt, wodurch die Verfüg­barkeit innerhalb der Schweiz im Katastrophenfall sichergestellt ist. Hiermit möchten wir einen Beitrag zur Schweizer Innovationskraft leisten, denn die Digitalisierung ist nicht nur eine grosse Chance, sondern auch eine grosse Herausforderung für die Schweizer Wirtschaft. Mit der Microsoft Cloud in der Schweiz geben wir jedem Unternehmen das Werkzeug, um sich in der digitalisierten und datenbasierten Welt zu behaupten. Ganz im Sinne unserer Mission: Jede Person und Organisation zu befähigen, mehr zu erreichen.

Eine Mission klingt stets nach etwas Übergeordnetem. Welche konkrete Stellung hat die Ländergesellschaft Microsoft Schweiz innerhalb des gesamten Konzerns?

Die Schweizer Gesellschaft gibt es seit fast 30 Jahren. Sie steht gemessen am Konzernumsatz weltweit auf dem zehnten Platz. Das verschafft uns eine komfortable Ausgangslage für Projekte, für die wir auf das Gruppen-Know-how zurückgreifen können. An Konferenzen, aber auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen tauschen wir uns über Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz oder Quantencomputer aus. Zudem engagieren wir uns an Schulen. Nicht, um etwas zu verkaufen, sondern die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern, die sie für den Arbeitsmarkt ­brauchen.

Wenn Grosskonzerne in Schulen präsent sind, sorgt das aber auch für Diskussionsstoff und Kritik.

Diese Diskussion muss man zulassen. Unser Engagement gründet allerdings auf einer jahrzehntelangen Tradition, und diese Vertrauensstellung missbrauchen wir nicht. Wir mischen uns weder in Lehrpläne noch in Inhalte ein. Mit Educa, der Fachagentur des Bundes und der Kantone, haben wir zudem den Persönlichkeitsschutz vertraglich festgelegt und zugesichert.

Sie selbst haben eine breite Erfahrung im Management und ebenso im Technologiesektor. Gehen Sie davon aus, dass der Anteil der Frauen in der Branche steigt?

Ja, aber es ist wichtig, Frauen gezielt zu fördern. Dies muss viel früher beginnen, bereits in der Schule. Mädchen werden unter den klassischen Bedingungen häufig von naturwissenschaftlichen Fächern abgeschreckt. Hier müssen neue Zugänge gefunden werden. Junge Frauen erhalten so eine bessere Grundlage für den Entscheid, ob sie beruflich in diese Richtung gehen wollen.

Entschärft das dann auch den Fachkräftemangel?

Nur, wenn die Frauen auch langfristig in der Branche bleiben können. Heute verlieren wir in der Schweiz viele Talente, wenn eine Familienplanung ansteht. In Frankreich etwa ist das anders. Wir bieten deshalb Arbeitszeitmodelle und Programme an, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Es sollte nicht passieren, dass die Laufbahn von Frauen nach dem Studium und ersten Berufserfahrungen einfach abbricht.

Zur Person

Marianne Janik, geboren 1965, leitet seit 2015 die Ländergesellschaft Schweiz des US-Konzerns Microsoft. Zuvor war sie in der Führung von Microsoft Deutschland tätig. Die gebürtige Französin und promovierte Juristin verfügt über Führungserfahrung in diversen Branchen. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.