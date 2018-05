BRAND ⋅ In einem Hotel in der Luzerner Altstadt ist am Mittwoch gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist das Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz.

Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur SDA vor Ort feststellte, waren die Löscharbeiten im Gang. Aus dem Dach des Hotels drang Rauch. (sda)