Ex-Staatsanwalt des Bundes darf nicht für Peru arbeiten

INTERESSENKONFLIKT ⋅ Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats wird ein ehemaliger Staatsanwalt des Bundes wegen eines Mandats aus dem Ausland zurückgepfiffen. Die Bundesanwaltschaft will nun allgemeine Regeln erlassen.

Balz Bruppacher

Der jüngste Fall betrifft den ehemaligen Verfahrensleiter der Ermittlungen der Bundesanwaltschaft im Korruptionsskandal um die brasilianischen Konzerne Petrobras und Odebrecht, Stefan Lenz. Der Staatsanwalt des Bundes hatte Ende 2016 nach 14-jähriger Tätigkeit bei der Bundesanwaltschaft (BA) gekündigt. Seinen Abgang begründete Lenz unter anderem mit der schlechten Stimmung in der Bundesanwaltschaft und mit fehlender Wertschätzung. Ein halbes Jahr später wurde Lenz in einem viel beachte­- ten Medienauftritt in Lima vom Generalstaatsanwalt von Peru als Berater für die Verfahren der nach Peru geflossenen Odebrecht-Schmiergelder vorgestellt.

Ende Oktober letzten Jahres klopfte Lenz bei seinem ehemaligen Arbeitgeber in Bern an, wie einem gestern veröffentlichten, anonymisierten Urteil des Bundesstrafgerichts zu entnehmen ist. Und zwar ersuchte der Ex-Staatsanwalt um einen Kontakt mit der Bundesanwaltschaft, um gemeinsam über die verschiedenen Rechtshilfegesuche Perus in der Odebrecht-Affäre und in anderen Fällen zu diskutieren. Damit war der Konflikt mit seinem ehema­ligen Arbeitgeber vorprogrammiert. Nach weiteren erfolglosen Versuchen der Kontaktaufnahme erwirkte Lenz einen formellen Entscheid der Bundesanwaltschaft: Am 5. Dezember 2017 lehnte es die BA ab, dass Lenz die Interessen Perus bei den Rechtshilfegesuchen an die Schweiz im Fall Odebrecht vertritt.

Verstoss gegen Berufsregeln über Interessenkonflikte

Vergeblich rekurrierte Lenz beim Bundesstrafgericht gegen diese Verfügung. Die Richter in Bellinzona sprachen von einem offensichtlichen Interessenkonflikt und verwiesen auf die Berufs­regeln im Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte. Darin heisst es unter anderem, dass die Anwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen meiden, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. Lenz habe in einem Rechtshilfeverfahren, in dem er bei der Bundesanwaltschaft über die Zulässigkeit eines ausländischen Gesuchs habe entscheiden müssen, praktisch die Kleider gewechselt, um in die Rolle des ausländischen Gesuchstellers zu schlüpfen.

Das Bundesstrafgericht machte zudem darauf aufmerksam, dass Bundesanwalt Michael Lauber Lenz bereits am 23. Juni letzten Jahres sein grosses Erstaunen über das Mandat Perus im Fall Odebrecht mitgeteilt habe. Lauber machte den ehemaligen Mitarbeiter demnach darauf aufmerksam, dass die im Fall Odebrecht erworbenen Kenntnisse unter dem Gesichtspunkt des Amts- und des Berufsgeheimnisses zu einer problematischen Situation führten. Lenz machte demgegenüber geltend, er habe bei der BA nie über die Elemente ermittelt, die Gegenstand des peruanischen Rechtshilfegesuchs seien. Da es sowohl den schweizerischen wie auch den peruanischen Behörden um die Anwendung des Gesetzes gehe, seien die Interessen gleichgerichtet und nicht widersprüchlich, wandte der Beschwerdeführer vergeblich ein.

Das Urteil – es ist nach Auskunft der BA inzwischen rechtskräftig – erinnert an den Anfang April bekanntgewordenen Entscheid im Strafverfahren um die eingefrorenen Gelder aus dem Umfeld des gestürzten tunesischen Diktators Ben Ali. Damals hatte das Bundesstrafgericht den Beschluss der Bundesanwaltschaft bestätigt, die renommierte Genfer Anwaltskanzlei Monfrini Bitton Klein als Rechtsvertreterin der Regierung Tunesiens vom Verfahren auszuschliessen. Der Grund: Seit Mitte 2017 arbeitet die ehemalige Staatsanwältin des Bundes, Claire Daams, bei der Genfer Kanzlei und betreut unter anderem das Dossier Tunesien, mit dem sie bereits bei der BA zu tun hatte.

Aufsichtsbehörde verlangt Regeln für Ex-Staatsanwälte

Seitenwechsel, wie sie Lenz und Daams vorgenommen hatten, beschäftigen auch die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Im jüngsten Tätigkeitsbericht 2017 bezeichnet das Aufsichtsorgan den Umgang mit austretenden Mitarbeitenden als systemische Frage. Zumal wenn es sich um solche handle, die nach ihrem Austritt bei der Bundesanwaltschaft in ähnlichen Themenfeldern tätig seien. Die Aufsichtsbehörde empfahl der BA deshalb, reglementarisch zu beachtende Rechte und Pflichten zu definieren sowie mit austretenden Mitarbeitenden jeweils eine individuelle Vereinbarung abzuschliessen.

Die Bundesanwaltschaft hat nach Auskunft von Sprecherin Linda von Burg reagiert. Die beratende Kommission, die aufgrund des Mitte 2017 erlassenen Code of Conduct eingesetzt wurde, habe die Thematik an die Hand genommen. Die beiden erwähnten Fälle zeigten zudem, dass die BA schon früher im Einzelfall über allfällig notwendige Massnahmen befunden habe.

Hinweis

Urteil RR.2017.326 vom 28. 3. 2017.