Eine Reise ins Ungewisse

TOURISMUS ⋅ Der Reiseveranstalter surp.travel – nominiert für den Preis Startfeld Diamant – bietet Städtetrips ohne vorher bekannte Destination an. Wie das funktioniert, erklärt Jungunternehmer Andreas Näf.

Claudio Büchi

Als Andreas Näf vor einigen Jahren kurz vor Auffahrt beim Reisebüro einen Städtetrip für sich und seine Kollegen buchen wollte, konnte man ihm nicht weiterhelfen. Grund: Der damalige HSG-Student wollte keine Destination nennen. «Aus Zeitnot und Abenteuerlust wollte ich mich einfach mal überraschen lassen», sagt der heutige Unternehmer. Bei Städtetrips kommt es laut Näf nämlich nicht in erster Linie auf die Destination an, sondern eher darauf, etwas Neues zu entdecken und mit Freunden eine gute Zeit zu verbringen. Damals hatte er nach vier Anläufen das Unter-fangen auf Eis gelegt und die Feiertage schliesslich in der Schweiz verbracht.

Das auf dem Rosenberg mitgegebene Unternehmerdenken brachte den gebürtigen Uzwiler schnell dazu, in Überraschungsreisen einen attraktiven Markt zu vermuten. Geboren war surp.travel – eine Reiseagentur, welche ihren Kunden erst am Flughafen verrät, wohin es eigentlich geht.

Das einzig Bekannte ist der Wetterbericht

Für jene Mutigen, die es wagen, ohne Ziel zu reisen, sei der Buchungsprozess ganz einfach, so der Unternehmer. Die Kunden wählen den Abflughafen, Basel oder Zürich, und die gewünschte Dauer, drei oder vier Tage. Zusätzlich ist es möglich, drei Städte auszuschliessen, die auf keinen Fall bereist werden sollen. Fertig. Kostenpunkt zirka 500 Franken pro Person. Flug, vier Übernachtungen in einem 3- oder 4-Sterne-Hotel und Frühstück inklusive. Lediglich ein Wetterbericht zur Zieldestination wird den Reisenden kurz vorab als Packhilfe zur Verfügung gestellt.

Zu den Preisen meint der Jungunternehmer: «Natürlich schwankt das Preisniveau wie bei allen Reiseanbietern je nach ­Saison oder Wochentag, unsere Preise sind jedoch konstant und kompetitiv.» Eine Reise über surp.travel gebucht koste nicht mehr, als wenn dieselbe Reise individuell gebucht würde, meint Näf weiter. Als Zieldestinationen werden gerne auch eher unkonventionelle Städte wie Göteborg oder Porto ausgesucht. «So ermöglichen wir unseren Kunden einen Einblick in Städte, die sie ansonsten nie besucht hätten. Und die Feedbacks sind sehr positiv», fügt der Geschäftsführer an.

Kennen gelernt hat sich das dreiköpfige Gründerteam um Nicole und Marcial Bollinger sowie Andreas Näf im Masterstudium an der Universität St. Gallen. Die Mitbegründer Nicole und Mar­cial betrieben schon damals eine eigene Werbeagentur, die an der surp.ch GmbH beteiligt ist und für die «initiale Zündung» in ­Sachen Werbung verantwortlich war. Eine weitere Beteiligung hält laut Näf die Mühlemann & Popp Online Media AG aus Zürich. Sie entwickelte die Webseite des Startups. Was die Werbung betrifft, sei man in diesem Segment allgemein stark auf Mundpropaganda angewiesen.

Mittlerweile unterstützen zwei Werkstudenten der HSG das Team. «Mit den Buchungen um Auffahrt waren wir letztes Jahr leicht überfordert, weshalb wir Verstärkung benötigt haben», so der Jungunternehmer. Der selbst gebackene Geschäftsführer fügt weiter an, dass rund 3000 Leute bereits über die Plattform gebucht haben. Manche sogar schon bis zu drei Mal. Das bestätige ihn darin, auf dem richtigen Weg zu sein. Die Buchungen tätigen die fünf Mitarbeiter allesamt noch selbst. Mittlerweile habe man aber gut funktionierende Partnerschaften mit Reiseagenturen aus der Ostschweiz etabliert. Das IT-System im Hintergrund sei zudem einiges ausgereifter als in der Anfangsphase, was ihnen die Arbeit stark erleichtere, so Andreas Näf weiter.

Wie vielen anderen Jungunternehmern gehe es ihm vorerst nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Sie wollen wachsen und die Plattform stetig verbessern. Es sei wichtig, eine zufriedene und vor allem wiederkehrende Kundschaft zu haben. Das Feedback solch mehrmaliger Kunden will Näf stärker in das Angebot einbauen. «Das macht uns aus, wir bieten den Reisenden ein überraschendes und einmaliges Reiseerlebnis, welches wir in Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Kunden ent­wickeln.»

In naher Zukunft will Näf das Geschäft in Deutschland und ­Österreich mehr ausbauen. Für später sind laut dem Unternehmer auch eine Luxus- sowie eine Zugvariante denkbar. Selbst hat er das Angebot auch schon zweimal ausprobiert meint Näf. «Ich habe Ljubljana und Luxemburg kennen gelernt, zwei tolle Städte, die ich sonst vermutlich nie gesehen hätte.»