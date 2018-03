Drohne crasht beim Übungsflug

VERSICHERUNGEN ⋅ Die Ombudsstelle der Privatversicherungen und der Suva hatte 2017 leicht rückläufige Fallzahlen. Erstmals war ein Drohnenfall dabei. Gestiegen sind Fälle von Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Leiden.

Das ist ein Novum für die Stiftung Ombudsman: In der Branche Privathaftpflicht musste sich Ombudsman Martin Lorenzon letztes Jahr erstmals mit der Haftpflicht im Zusammenhang mit der Benutzung einer Drohne befassen. «In Anbetracht der Gefahren, welche mit Drohnenflügen und der rasch ansteigenden Zahl von Drohnen im Luftraum verbunden sind, überrascht es mich, dass uns erst jetzt zum ersten Mal ein Drohnenfall unterbreitet worden ist», kommentiert Rechtsanwalt Lorenzon. Was war passiert?

Ein Drohnenbesitzer überliess einem Bekannten seine Profi­drohne im Wert von rund 36000 Franken für ein paar Übungsflüge in der Umgebung eines Sees. Als er sich kurzzeitig vom Geschehen entfernte, stürzte diese ab, weil der Benutzer der Drohne infolge eines Fehlgriffs an der Steuerung überfordert war. Die Haftpflichtversicherung des Benutzers anerkannte zwar die Versicherungsdeckung, nahm bei der Entschädigung der Reparaturkosten in Höhe von 8100 Franken jedoch eine Leistungskürzung von einem Drittel wegen Mitverschuldens vor. Die Ombudsstelle gab der Versicherung recht, «da der Benutzer der Drohne keine genügenden Kenntnisse in der Handhabung des fraglichen Drohnentyps hatte, und weil er nicht in der Lage war, die Profidrohne alleine zu führen, hätte der geschädigte Drohnenbesitzer beim Testflug mit dem Fluggerät unbedingt anwesend sein müssen, um nötigenfalls sofort eingreifen zu können», heisst es in der Begründung. Der Drohenfall war nur einer von insgesamt 3370 Anliegen und Beschwerden, mit denen sich die Ombudsstelle letztes Jahr befassen musste.

Im Vergleich zum Jahr davor bedeutet das eine Abnahme der Fallzahlen um 3,1 Prozent. Lorenzon: «Geringe Schwankungen bei den Fallzahlen sind normal. Anteilsmässig zugenommen haben seit einigen Jahren jedoch Anfragen und Beschwerden zu Personenversicherungen und zwar Krankentaggeld- und Unfallversicherungsfälle.»

Burn-out und Depressionen nehmen zu

Hauptschwerpunkt der Tätigkeit der Ombudsstelle waren die Beschwerdefälle im Bereich Personenversicherungen mit einem Anteil von 54 Prozent. In der Krankentaggeldbranche haben die Fälle, bei denen die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von psychischen Leiden strittig war, weiter zugenommen. «Ein Ende dieser seit Jahren bestehenden Entwicklung ist nicht in Sicht.» Lorenzon sagt weiter: «Es handelt sich zu einem grossen Teil um Fälle, bei denen ein Burn-out, eine Depression zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Gesellschaftliche Entwicklungen spiegeln sich auch in unserer Tätigkeit.»

Insgesamt konnten letztes Jahr 2991 Fälle ohne Intervention der Ombudsstelle beim Versicherer oder direkt mit den Versicherten erledigt werden.

Zu einer Intervention beim betroffenen Versicherer führten 379 der 1160 schriftlich unterbreiteten Beschwerdefälle. Im Jahresbericht heisst es weiter, dass die Erfolgsquote der Interventionen 66,2 Prozent betrug. Der höchste Streitwert belief sich dabei auf zirka zwei Millionen Franken und der tiefste strittige Betrag betrug 117 Franken.