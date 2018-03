Aufschwung im Thurgau: Digitalisierung bringt Investitionen

KONJUNKTUR ⋅ Die Firmenkundenumfrage der Thurgauer Kantonalbank (TKB) zeigt, dass der Aufschwung im ­Thurgau angekommen ist. Firmenkundenchef Remo Lobsiger weiss, wo der Schuh drückt.

Interview: Stefan Borkert

Interview: Stefan Borkert

Remo Lobsiger, die Konjunktur hat angezogen und der Franken ist schwächer ­geworden. Spüren Sie den Aufschwung auch bei der Firmenkredit­vergabe?

Das Kreditgeschäft im Firmenkundenbereich entwickelt sich bei der TKB stabil. Konjunkturelle Schwankungen, wie wir sie auch in den letzten Jahren erlebt haben, wirken sich nicht unmittelbar auf die Kreditnachfrage aus. Viele Unternehmen verfügen über eine solide Eigenmittel­finanzierung und Liquiditäts­reserven. Wir haben auch gesehen, dass die Thurgauer Firmen während des jüngsten Abschwungs ihre bestehenden Kapazitäten verstärkt ausgelastet haben. Und wir stellen auch fest, dass die Unternehmen Projekte wieder aufgenommen haben, die sie aufgrund der Währungsturbulenzen zurückgestellt haben.

Wofür brauchen die Thur­gauer Unternehmen Geld?

Das ist je nach Branche und Unternehmen unterschiedlich. Es gibt Firmen, die bauen ihre Kapazitäten aus, andere investieren in Innovation. Ein Stichwort hier ist die Digitalisierung. Wie unsere Umfrage zeigt, rechnet ein Drittel der Thurgauer Unternehmen damit, dass sich ihr Geschäftsmodell in den nächsten fünf Jahren stark verändern wird. Das bringt Investitionen mit sich.

Was hat Sie bei den Ergeb­nissen der aktuellen Firmenkundenumfrage am meisten überrascht?

Positiv aufgefallen ist, dass sich die deutliche Erholung der Wirtschaft im Kanton auch in der Umfrage spiegelt. Die Thurgauer Firmen blicken zuversichtlich in die Zukunft. Auch wenn in einigen Branchen die Margen unter Druck bleiben.

Stichwort Digitalisierung: Nicht einmal die Hälfte der Unternehmen sieht darin eine Chance. Haben Sie eine Erklärung dafür?

49 Prozent der Unternehmen ­orten gemäss unserer Umfrage Chancen in der Digitalisierung. Auf der anderen Seite sehen 10 Prozent ihr Geschäftsmodell durch den digitalen Wandel bedroht. Ein Drittel sieht in der Digi­talisierung weder Chance noch Bedrohung. Ich denke, dass die Thurgauer Unternehmen sehr wohl die Bedeutung des digitalen Wandels erkannt haben. Aufgrund der hohen Dynamik, und weil die Digitalisierung jede Branche anders betrifft, ist es für Unternehmen schwierig, vorherzusehen, wohin die digitale Reise gehen wird. Aus diesem Grund schwingt beim Thema immer auch eine gewisse Verunsicherung mit.

Darf man, auch als kleiner Betrieb, noch lange abwarten, was die digitale Transformation angeht?

Im heutigen dynamischen Umfeld muss ein Unternehmen schnell auf Veränderungen reagieren können. Kleine Betriebe haben dabei oft den Vorteil, dass sie agiler sind und entsprechend schneller auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Man muss aber auch sehen, dass vor allem kleine und mittelgrosse Unternehmen in bestimmten Branchen nicht gleich stark vom digitalen Wandel betroffen sind wie grosse ­Firmen.

Haben grössere Unternehmen Vorteile, weil die Automation Kosten senkt?

Kostenüberlegungen sind sicherlich ein Aspekt. Grössere Unternehmen bewegen sich oft auch in einem Umfeld, in dem Entwicklungen durch Kundenerwartungen oder Netzwerke getrieben werden. Grosse Firmen profitieren aber auch davon, dass Know-how gebündelt vorhanden ist und sie auch grössere Investitionen besser stemmen können.

Probleme tauchen dort auf, wo das Internet zu langsam ist. Es gibt Unternehmen, die wegen der günstigeren Preise und der ruhigen Umgebung sich auf dem Land ansiedeln würden, dann aber aus technischen Gründen abzügeln. Ist die Digitalisierung letztlich doch nur ein Schlagwort?

Die Digitalisierung ist nicht einfach nur eine Besucherin, die vor der Türe steht und wartet, bis sie hereingebeten wird. Vielmehr sitzt sie bereits mit uns am Esstisch, auf dem Sofa und begleitet uns auf Schritt und Tritt. Auch unsere Umfrage zeigt: Die Thurgauer Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema, weil es ja auch gesellschaftlich relevant ist. Auch bei der TKB setzen wir uns mit der Digitalisierung auseinander. Wir investieren dort, wo es sich nachhaltig lohnt. Im Zentrum steht der Kundennutzen. So sollen unsere Kundinnen und Kunden zum Beispiel noch mehr elektronische Bankdienstleistungen auf verschiedenen Endgeräten nutzen können.

Weit mehr als die Hälfte der Thurgauer Unternehmen würde in Digitalisierung investieren. Aber es fehlt an finanziellen Ressourcen, Know-how und Personal. Wie hilft die TKB?

Wir beurteilen die Situation jedes Unternehmens individuell. Und wir begleiten die Firmen auch bei grossen Herausforderungen. Als Bank der Thurgauer Wirtschaft sind wir nahe bei den Kunden und pflegen einen engen Dialog mit den Unternehmen.

Der Gross- und Detailhandel ist zuversichtlicher. Was wird punkto Onlinehandel und Einkaufstourismus besser gemacht?

Die Entspannung der Währungssituation hat die Zuversicht genährt. Der positive Ausblick hat zum grossen Teil mit der Konjunkturerholung zu tun. Die Unternehmen haben sich dem Umfeld angepasst, haben sich in Nischen etabliert. Dennoch: Die Herausforderungen im Detailhandel bleiben bestehen. Dazu zählt auch der Onlinehandel.