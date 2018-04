Die Schweizer PR-Hühner

EIERMARKT ⋅ Schweizer essen immer mehr nachhaltig produzierte Eier aus Bio- oder Freilandhaltung. Bei verarbeiteten Produkten wie etwa Teigwaren werden Herkunft oder Produktionsbedingungen aber zur Nebensache.

Gut 177 Eier ass ein Schweizer im vergangenen Jahr im Durchschnitt. Dabei scheint dem Konsumenten die dahinter legenden Hühner immer mehr am Herzen zu liegen. Halten doch immer mehr Bauern ihre Tiere nach den Richtlinien der Freilandhaltung. Die Migros hat jüngst gar angekündigt, bis im Jahr 2020 nur noch Eier von Hühnern mit Auslauf ins Grüne verkaufen zu wollen.

Auch Biostandards stehen hoch im Kurs. «Die Umsätze und die Marktanteile stiegen hier in allen Produktkategorien. Spitzenreiter bei den Marktanteilen waren wie in den Vorjahren die Eier», brüstet sich Bio Suisse an der diesjäh­rigen Jahresmedienkonferenz. Beim Dachverband der Schweizer Knospenbetriebe ist derweil gar von einem Marktanteil von fast 27 Prozent die Rede. Dabei handelt es sich allerdings um den Umsatzanteil (Preis mal Menge). Da Bioeier im Detailhandel fast doppelt so teuer sind wie Eier aus Bodenhaltung, sind die Aussagen von Bio Suisse zu relativieren. Wie aber von Bio Suisse suggeriert, kann man im Schweizer Supermarkt tatsächlich den Eindruck gewinnen, die ­gesamte Schweizer Nachfrage nach Eiern könne durch glücklich auf Weiden gackernden Hühnern gedeckt werden. Doch dieser Eindruck täuscht.

Importiert werden immer noch 40 Prozent des Bedarfs

Zahlen des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) zeigen, dass sich das Schweizer Marktvolumen im 2017 auf etwas mehr als 1,5 Milliarden Eier belief. Zwar steigt der Anteil von inländischen Eiern stetig, importiert werden aber jährlich noch immer 40 Prozent des Gesamtbedarfs – 600 Millionen Stück. Allein aus den Niederlanden kamen 2017 fast dreimal so viele Eier, wie einheimische Biobauern produzierten. Zur Erinnerung: Holländische Bauern sorgten letzten Sommer durch den Einsatz von Fipronil für Negativschlagzeilen. Das Insektizid kann beim Mensch zu Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere führen. Holländische Landwirte bekämpften damit verbotenerweise Parasiten in ihren industriellen Anlagen und kontaminierten Eier, die schliesslich in ganz Europa in den Verkauf gelangten. Auch die Migros räumte M-Budget-Schachteln aus den Regalen. Dass nun ausgerechnet der Grossverteiler ein halbes Jahr später beschlossen hat, unbelastete Eier aus Schweizer Bodenhaltung aus dem Sortiment zu kippen und nur noch auf Freilandeier zu setzen, sorgt in der Branche für Kopfschütteln.

Oberster Eierbauer gibt Präsidium ab

Aus Protest gegen den Entscheid hat der oberste Schweizer Eierproduzent Jean Ulmann diese Woche sein Amt als Präsident von Gallo Suisse niedergelegt. Als Produzent von Bodenhaltungseiern könne er die Produzenten nicht mehr glaubwürdig vertreten, sagte Ulmann gegenüber der «Bauern Zeitung». Auf Anfrage schreibt die Migros, dass man Gallo Suisse frühzeitig über das Vorhaben informiert habe.

Als «schlicht nicht nachvollziehbar» kommentiert Peter Stadelmann, Geschäftsführer der Eier Meier AG in Schötz, den Migros-Entscheid. Als Vermarkter von Freilandeiern seien seine bäuerlichen Produzenten zwar nicht betroffen, aber: «Die Migros nimmt dem Konsumenten die Wahlfreiheit.» Eier aus Schweizer Bodenhaltung seien bisher die günstige einheimische Alternative zu den bis zu doppelt so teuren Freiland- oder Bioeiern. Stadelmann befürchtet, dass künftig der Konsument vermehrt auf ausländische Eier umsteigen könnte und Druck auf die Produzentenpreise von Schweizer Freilandeiern entstehen könnte. «Ich vermute, dass es sich bei der Massnahme der Migros um eine reine PR-­Aktion handelt, damit sich die ­Migros in einem ökologischen Licht darstellen kann», so Stadelmann. Denn die Kartons mit den «politisch korrekten» Knospen- oder Freilandeiern würden vom Handel stets an prominentester Stelle feilgeboten. «Wenn die ­Migros wirklich konsequent wäre, so müsste sie auch die Herkunft von Verarbeitungseiern oder Eiprodukten deutlicher kennzeichnen.»

Grosse Preisunterschiede zwischen Import und Bio

Dass mit steigendem Verarbeitungsgrad die Herkunft der Eier eine immer geringere Rolle spielt, bestätigen auch die Zahlen des BLW. Während bei den Schaleneiern 75 Prozent aus heimischer Produktion stammen, sind es bei verarbeiteten Produkten keine 20 Prozent. Bei der Migros heisst es dazu: «Bei den verarbeiteten Eiern streben wir teilweise ebenfalls die Umstellung auf Freilandhaltung an, Priorität hat jetzt aber die Umstellung bei den Schaleneiern.» Ein kaum erstaunlicher Umstand, führt man sich die Preisunterschiede vor Augen. Knapp 12 Rappen kostet ein importiertes Ei.

Zum Vergleich: Der Kunde zahlt für ein Freilandei im Laden gut 60 Rappen, für ein Bioei gut 80 Rappen. Zwar schlug sich der Fipronilskandal letztes Jahr auch bei den importierten Konsumeiern mit einem Minus von 3 Prozent nieder. Gemäss BLW wurden aber gleichzeitig 6 Prozent mehr Verarbeitungseier eingeführt, vor allem in verarbeiteten Produkten. So hat sich beispielsweise der Import von Eierteigwaren in den letzten sechs Jahren verdreifacht.

Unter dem Strich scheint man in Bezug auf Herkunft und Produktionsbedingungen zwischen Schalen- und Industrieeiern nicht mit gleichen Ellen zu messen. Oder wie es die Migros in ihrer Antwort auf die Frage nach dem Importanteil der verarbeiteten Industrieeier schreibt: «Die Anzahl verarbeiteter Eier in unseren Produkten wird nicht erfasst. In Bezug auf die Schaleneier stammten 2017 81 Prozent aller verkauften Schaleneier aus der Schweiz.»