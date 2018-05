Demut beim Bündner Baumeisterverband

BÜNDNER PREISABSPRACHEN ⋅ Nach einer aufwühlenden Woche haben sich die Bündner Baumeister am Freitag zur Generalversammlung getroffen. Viel Reue wurde an den Tag gelegt, und ein Regierungsrat versprach volle Aufklärung in Sachen illegaler Preisabsprachen.

