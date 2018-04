Dating-App stoppt Weitergabe von HIV-Daten

DATENSCHUTZ ⋅ Die bei Schwulen beliebte Dating-App Grindr ist wegen der Weitergabe sensibler Nutzerdaten an externe Unternehmen in die Kritik geraten. Grindr hatte Infos etwa über den HIV-Status seiner Nutzer weitergegeben. Das Unternehmen kündigte an, dies zu stoppen.

Anzeige:

Anzeige: