Botschafter: US-Firmen wollen in die Schweiz

STEUERREFORM ⋅ Der US-Botschafter in der Schweiz ist Befürchtungen vor einem Wegzug von US-Firmen hierzulande nach der Steuerreform in den USA entgegengetreten. Er wisse von mehreren Firmen, die vor dem Sprung in die Schweiz stünden, sagte Ed McMullen in einem Zeitungsinterview.

