Bessere Geschäfte mit Textilien

AUFSCHWUNG ⋅ Erstmals seit der Aufhebung des Euromindestkurses vor gut drei Jahren ist die schweizerische Textilindustrie wieder gewachsen. Wachstumstreiber sind technische Spezialitäten.

Thomas Griesser Kym

Anfang 2015 gab die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro auf. Die Folge: Der Franken wertete zum Euro abrupt auf, Schweizer Exporteure erlitten quasi über Nacht massive preisliche Wett­bewerbsnachteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Das bekam auch die hiesige Textil- und Bekleidungsindustrie zu spüren, die ohnehin unter hohem Druck steht zum Beispiel von billigerer asiatischer Konkurrenz.

Die Einbussen machten sich denn auch in der Beurteilung der Geschäftslage und im Auftragsbestand der Textil- und Be­kleidungsunternehmen negativ bemerkbar (siehe Grafik). Nach einem stumpfen Jahr 2015 ging es im Folgejahr wieder leicht aufwärts, und 2017 hat die Erholung merklich eingesetzt. Das zeigen auch jüngste Zahlen des Verbandes Swiss Textiles. Demnach erarbeitete die Branche vergangenes Jahr eine Wertschöpfung von 1,001 Milliarden Franken. Das sind zwar lediglich 0,3 Prozent oder 3 Millionen mehr als 2016, aber es ist auch das erste Plus nach zwei rückläufigen Vorjahren. Während die Wertschöpfung der Bekleidungsindustrie um 0,4 Prozent auf 408 Millionen Franken leicht, aber verlangsamt abnahm, stieg sie im Textilsektor auf 593 Millionen (+0,8 Prozent).

Ein weites Tummelfeld für technische Textilien

Wachstumstreiber sind in erster Linie technische Textilien. Deren Exporte nahmen 2017 um 5,8 Prozent auf 578 Millionen Franken zu. Damit stehen technische Textilien für 44 Prozent aller Textilexporte, die mit 1,3 Milliarden Franken noch 0,1 Prozent im Minus lagen und sich damit laut Swiss Textiles «von den Auswirkungen der Mindestkursaufhebung aufgefangen haben». Besonders stark gewachsen ist die Nachfrage nach technischen Textilien aus der Schweiz in China (+36 Prozent) und den USA (+20 Prozent). Swiss Textiles schreibt dazu, die stabile Konjunktur und wachsender Wohlstand in China stimulierten die Nachfrage nach Schweizer Textilien generell. Der wichtigste Absatzmarkt bleibt dagegen trotz leichten Rückgangs die EU, in die 70 Prozent unserer Textilexporte gehen. Die Ausfuhren in den grössten Einzelmarkt Deutschland sanken um 0,7 Prozent auf 375 Millionen Franken.

Technische Textilien werden auf vielfältige Art verwendet. Etwa in der Medizin als künstliche Sehnen und Bänder, in der Architektur mit kinetischen Fassaden als Sonnenschutz (zum Beispiel von der Sefar AG), als schwer entflammbare Teppiche und Sitzbezüge in Flugzeugen (von Lantal Textiles), als leuchtende Textilsensoren zur Messung der Herzfrequenz oder der Durchblutung der Haut (entwickelt von der Empa) oder als gestickte Leuchtdioden (von Forster Rohner).

Schweizer Firmen mischen in solchen Geschäftsfeldern an der Weltspitze mit. Das ist auch zwingend: «Es braucht qualitativ hochstehende und unverwechselbare Produkte», sagt Swiss-Textiles-Direktor Peter Flückiger. Auf solche Innovationen führt er es denn auch zurück, dass die technischen Textilien in den vergangenen Jahren eine ständige Exportzunahme verzeichnet haben, von durchschnittlich 3 Prozent. Ausruhen sei aber keine Option. «Am Standort Schweiz werden wir weiterhin mit hohen Kosten konfrontiert sein. Chancen sehen wir deshalb im Ausbau der Forschung und Entwicklung und in den Dienstleistungen», sagt Flückiger.

Die relativ gute Weltkonjunktur und die Erholung des Euro, der an der Marke von 1.20 Franken pro Euro kratzt, spielen der Branche in die Hände. «Die konjunkturellen Aussichten sind so gut wie lange nicht mehr», sagt Swiss-Textiles-Präsident Carl Illi: «Unsere wichtigsten Absatzmärkte wachsen. Der Franken ist zwar nach wie vor überbewertet. Die Lage hat sich aber etwas entspannt.» Diese Chance müssten die Schweizer Textilfirmen nutzen. «Wer nahe am Markt ist und in den letzten Jahren seine Hausaufgaben gemacht hat, der hat sicher gute Voraussetzungen.»

Versäumnisse beim Nachwuchs

Teil dieser Hausaufgaben waren aber auch Fabrikschliessungen, Personalabbau, Verlagerungen und damit verbunden mehr Investitionen im kostengünstigeren Ausland. «Die Firmen haben ­harte Fitnesskuren vollziehen müssen», weiss Flückiger: «Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, waren Verlagerungen von Aufträgen und Produktionen ins Ausland notwendig.» Dort beschäftigt die hiesige Branche über 400000 Mitarbeitende, vier Mal mehr als in der Schweiz. Allein 2015 nahm die Mitarbeiterzahl hierzulande gerechnet in Vollzeitstellen von 11400 um 500 auf 10900 ab. Umgekehrt erhöhte die schweizerische Textilindustrie ihre Direktinvesti­tionen im Ausland, vor allem in Europa und den USA, laut den jüngsten verfügbaren Zahlen im Jahr 2016 um drei Viertel auf gut 4,1 Milliarden Franken.

Geschäftslage und Auftragsbestand liegen seit vergangenem Jahr auf dem höchsten Stand seit geraumer Zeit und wieder über der Nulllinie, was bedeutet: Die Zahl der Firmen, die diese Faktoren positiv bewerten, ist grösser als jene mit negativen Einschätzungen. «Unsere Branche ist ­getrieben, innovativ zu bleiben», sagt Illi. «Das bietet auch interessante Jobs.» Allerdings räumt der Präsident auch ein, dass «wir in den letzten Jahren zu wenig getan haben, um jungen Leuten aufzuzeigen, wie attraktiv unsere Branche ist», beispielsweise auch für Betriebsökonomen, Materialwissenschafter oder Ingenieure. Swiss Textils leiste Unterstützung punkto Aus- und Weiterbildung, aber, so sagt es Illi: «Es ist vor allem Aufgabe der Firmen, den jungen Leuten eine Zukunft, ja eine Karriere zu ermöglichen.»