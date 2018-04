Bahn-Streik in Frankreich fortgesetzt

FRANKREICH ⋅ Bahnreisende in Frankreich müssen weiter mit grossen Einschränkungen rechnen: Am zweiten Streiktag verkehrte am Mittwoch nur jeder siebte Hochgeschwindigkeitszug (TGV) und jeder fünfte Regionalzug, wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte.

