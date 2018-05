Aigle wird Welt-Weinhauptstadt 2019

WEINWETTBEWERB ⋅ Nach Valladolid in Spanien und Peking in China kommt ein internationaler Wein-Wettbewerb im nächsten Jahr in die Schweiz: Der "Concours Mondial Bruxelles" findet vom 2. bis 5. Juni 2019 in der Waadtländer Gemeinde Aigle statt.

