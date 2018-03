Ältestes Sozialwerk der Schweiz feiert

SOZIALER FRIEDEN ⋅ Die Suva wird am 1. April 100 Jahre alt. Die 1912 an der Urne beschlossene Versicherung, die 1918 mitten in sozialen Spannungen ihren Betrieb aufgenommen hat, gilt als ältestes grosses Sozialwerk der Schweiz und als wegweisendes Modell der Sozialpartnerschaft.

