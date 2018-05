Vortritt missachtet: Auto kracht in Lieferwagen

Am Dienstag ist es auf der Kreuzung Kugelstrasse-Schmidheinystrasse in Balgach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen gekommen. Der 70-jährige Autofahrer verletzte sich dabei leicht.

Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Lieferwagen auf der J. Schmidheinystrasse geradeaus über die Kugelstrasse gefahren. Dabei missachtete er den Vortritt des 70-jährigen Autofahrers, der in Richtung Rebstein unterwegs war. Folglich kollidierte das Auto frontal mit der linken Seite des Lieferwagens. Dieser wurde abgewiesen und prallte in einen Lattenzaun. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung mitteilt, entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 25‘000 Franken. (kapo/tn)