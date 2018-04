Verwirrter Mann verwüstet Kirche in Pfäfers

PFÄFERS ⋅ Am Donnerstagnachmittag hat eine Person mehrere Tücher in einer Kirche angezündet und diverse Sachbeschädigungen begangen. Die Kantonspolizei St.Gallen hat den mutmasslichen Täter gefasst.

Eine vorerst unbekannte Täterschaft zündete am Donnerstagnachmittag mit Kerzen diverse Tücher auf Altären und Holztischen an, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Weiter wurden mehrere Kerzenständer und Statuen sowie die Kanzel und die Orgel beschädigt.



Einer anwesenden Person gelang es, den Brand selbständig zu löschen und sie benachrichtigte die Polizei. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte daraufhin einen 28-jährigen Somalier ausfindig machen, der gemäss jetzigen Erkenntnissen für die Taten verantwortlich sein dürfte. Der Mann sei verwirrt und befinde sich in einer entsprechenden Einrichtung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. (kapo/jm)