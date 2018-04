Vermisster, dementer Mann in der Nähe des Thurufers aufgefunden

BUSSNANG ⋅ Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitagmorgen mit Unterstützung der Kantonspolizei Zürich und des Grenzwachtkorps in Bussnang einen vermissten Mann gefunden.

Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr meldete sich eine Frau bei der Kantonalen Notrufzentrale und gab an, dass ihr demenzkranker Lebenspartner seit dem Morgen unterwegs sei und den Heimweg nicht mehr finde.



Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten den Vermissten telefonisch erreichen, allerdings hatte er keine Orientierung und konnte seinen Standort nicht bekannt geben. Die Kantonspolizei Thurgau leitete deshalb eine umfangreiche Suchaktion mit mehreren Patrouillen ein, die durch technische Massnahmen unterstützt wurde. Auch ein Helikopter der Schweizer Armee, der im Auftrag des Grenzwachtkorps unterwegs war sowie Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich beteiligten sich gemäss Mitteilung an der Suche.



Schlussendlich hatten diese Suchmassnahmen am frühen Freitagmorgen kurz nach 4.15 Uhr Erfolg und der Vermisste konnte in Bussnang im Bereich des Thurufers angetroffen werden. Der 75-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. (kapo/chs)