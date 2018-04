Velofahrerin überholt und verunfallt

WIGOLTINGEN ⋅ Bei einem Überholmanöver ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in Wigoltingen verunfallt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Der 22-jährige Autofahrer war kurz nach 14 Uhr auf der Bahnhofstrasse von Wigoltingen in Richtung Müllheimerstrasse unterwegs. In der Rechtskurve auf Höhe des Bahnhof wollte er eine Velofahrerin überholen. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass die Velofahrerin plötzlich einen Schwenker nach links gemacht habe und anschliessend nach rechts auf den Veloweg abgebogen sei.



Um eine Kollision mit der Velofahrerin zu verhindern, wich der Autofahrer in der Folge nach links aus, geriet neben die Strasse und prallte in ein Verkehrsschild und in ein parkiertes Fahrzeug. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.



Die Velofahrerin oder Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter der Nummer 058-345-25-00 zu melden. (kapo/dwa)